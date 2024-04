Parlasur: el salteño Alfredo Olmedo fue desplazado de la presidencia pro témpore

Durante una sesión especial, con 50 votos positivos, 12 negativos y cuatro abstenciones, el empresario salteño Alfredo Olmedo fue desplazado de su cargo como presidente pro témpore del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

En su lugar asumió Fabiana Martín, una dirigente libertaria de la provincia de Buenos Aires, quien en su primer discurso expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y reafirmó su compromiso con la democracia y la soberanía del país.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar en equipo para fortalecer el prestigio del Parlasur.

Olmedo, elegido vicepresidente de la delegación argentina en diciembre pasado, fue blanco de críticas debido a su estilo de liderazgo y por la manera en la que llevó a cabo sus funciones.

Entre los cuestionamientos figuran la exclusión de miembros de otras fuerzas políticas de comisiones clave, así como el incumplimiento de acuerdos previos sobre la representación pluralista en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos.

Hace dos semanas, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Parlasur se partió tras la decisión de desvincular a tres integrantes.

Ocurrió luego de una disputa interna en la que supuestos “legisladores díscolos” fueron señalados por, presuntamente, acordar con el kirchnerismo para apartar a Olmedo, que hoy milita en las filas libertarias.

En un comunicado que difundió LLA, escrito y presentado ante el Parlasur, se informó la decisión de echar a tres miembros del bloque por “inconducta moral aliancista reiterada”. Se trata de la ahora presidenta Martín, del cordobés Rodolfo Eiben y Julio Serna.

El oficialismo señaló a los tres como “funcionales a los integrantes parlamentarios electos por listas opositoras y actuaron en contra de la moral y los intereses de LLA”.

Por su parte, los desplazados emitieron un comunicado en el que dieron la versión del episodio. “Nos acusan de ser dialoguistas y eso no solo es cierto, sino que es parte de nuestro rol como parlamentarios que conforman una delegación nacional integrada también por el PRO, Unión por la Patria, UCR y muchas otras fuerzas políticas”, plantearon.

“Como nuestra fuerza no es mayoría, era necesario el diálogo para llegar a los consensos que aseguraran que la presidencia del Parlasur, que este año le corresponde a la Argentina, fuera de LLA”, sumaron.

“Un Parlamento Internacional no funciona desde intereses de alianzas internas de los países, sino que funciona en virtud de distintas posturas políticas frente a intereses de la región, acompañados de los intereses nacionales dentro de ese contexto. La permanencia o no de Olmedo en la Ppresidencia del Parlamento no dependerá de nosotros, sino de una decisión que tomará la delegación argentina con motivo de los graves hechos acontecidos. Somos electos por voto popular en representación de LLA, nadie tiene facultades de expulsión sobre un poder que otorga el pueblo”, añadieron Eiben, Martín y Serna.