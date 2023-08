La economista de La Libertad Avanza expuso en la Bolsa de Comercio: defendió las medidas de Milei y pidió revalorizar los incentivos para volver a crecer. Enumeró algunas acciones en estudio y descartó un eventual acuerdo con Massa

Diana Mondino, economista y candidata a diputada nacional por CABA de La Libertad Avanza, consideró que las ideas de Javier Milei “son las de la Constitución Nacional” al tiempo que anticipó que temas como el aborto o la dolarización serán sometidos a plebiscitos

Mondino expuso ayer en el marco de un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La economista cordobesa defendió las ideas libertarias y dijo que, en esencia, respetan los derechos ciudadanos.

“La destrucción de incentivos ha sido muy fuerte; tenemos que volver al hecho de que a quien hace las cosas mejor le vaya mejor. Tenemos que revalorizar los incentivos”, señaló.

“Básicamente Argentina tiene un problema fiscal: gasta más de lo que tiene. Encima, gasta mal, de manera ineficiente”, indicó y dijo: “Tenemos que gastar menos. Una de las formas de generar mayores incentivos es la dolarización, impedir que se pueda emitir. Es básicamente respetar la Constitución, llegar a un esquema en el que en el futuro no se pueda emitir”.

Respecto del denominado plan “motosierra” que acuñó el propio Milei, hay varios conceptos propuestos: “Reducción o eliminación de actividades, respetando el presupuesto. Se propone la reducción de capital humano de los que están más arriba”.

Con relación a la dolarización, sorprendió al señalar que podría no ser indispensable. En caso de lograr “flexibilidad, competitividad, productividad puede no ser necesaria. La experiencia argentina muestra que no es así. La dolarización es simplemente nunca más”.

Finalmente y en referencia a un eventual acuerdo entre Massa y Milei, aseveró: “Creo que la probabilidad de que exista este acuerdo es más negativa que las reservas del Banco Central”.

Sandleris

Previamente, el economista Guido Sandleris, titular del Instituto de Economía de la Bolsa, aseguró que si bien el “desembolso de los fondos pendientes del FMI trajo algo de alivio y permitió detener el espiral de inflación y devaluación, no hay ninguna razón fundamental anclando las expectativas, con lo cual el alivio sería sólo temporario”.

“En los próximos meses, la fragilidad económica, el Gobierno, embarcado en un nuevo ‘plan platita’ electoral, Milei liderando las encuestas y empujando la dolarización de la economía, constituyen una combinación que incrementaron los riesgos de espiralización”, estimó.

“El escenario es muy incierto. El costo en términos de actividad del freno a las importaciones será importante. Puede continuar el deterioro pero sin espiralización; la economía está en una situación de extrema vulnerabilidad”, concluyó.

Tagle

El presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, consideró: “Estamos viviendo épocas dramáticas que generan incertidumbre”.

Cuestionó los planes de Sergio Massa y también se refirió a la dolarización.

“Cuando se habla de dolarización, hay que ser cuidadosos porque los planes ortodoxos de control de la inflación también han funcionado en el mundo; pasó en Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Por haber hecho los deberes en el plano monetario y fiscal, lograron estabilidad. Para entrar en un proceso de dolarización hay que transitar al menos 24 meses con un plan de control del déficit y con un plan monetario. Argentina no tiene porqué hacer un salto al vacío”, concluyó.