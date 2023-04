La Nación invertirá más de $820 millones en un proyecto para el Polo Científico y Tecnológico de Formos

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suscribieron el acta de inicio de obra para la construcción de la fábrica de bioinsumos Bioform en el Polo Científico y Tecnológico y de Innovación de la provincia norteña.

Se trata de una inversión de $825 millones, a través del Programa Federal Construir Ciencia, y a la vez se acordó el llamado a licitación destinado a la adquisición de equipamiento para esta fábrica, que se realizará a través del Programa Federal Equipar Ciencia, por 670 millones de pesos. En ese marco, Filmus dijo que esta obra permitirá «dar pasos concretos en el avance de lo que probablemente sea un antes y después para el desarrollo tecnológico y agropecuario de la provincia”.

El ministro relató que desde 2003 vienen trabajando en conjunto con Insfrán “en un momento donde el país no tenía representatividad política ni económica” e indicó que “nosotros privilegiamos el federalismo y poder llevar la educación a lugares donde habían sido postergada”.

Filmus destacó seguidamente la mirada de Insfrán sobre la planificación, ya que los países crecen con planificación y también con Estado, “porque sin él son siempre los más poderosos los que tienen la capacidad de acumular todas las riquezas y dejar al margen a la gran mayoría”.

Ante esto, realzó que “el Gobierno de Formosa tiene una mirada, primero, de integración respecto del modelo de desarrollo nacional, pero, segundo, esa integración no es verdadera, si no nos planteamos un cambio en el modelo productivo”.

También consideró que “este Polo es un ejemplo de avance en ciencia, tecnología y el desarrollo de la industria, que tiene que ver con una mirada de transformar el modelo productivo, agregar valor a partir del trabajo de nuestra gente y de la capacidad de innovación del desarrollo científico y tecnológico, y al mismo tiempo cambiar la matriz de exportación”.

Finalmente, apuntó que “Formosa tiene gran potencial en litio, y la pregunta es si vamos a vender el recurso para comprar baterías o generar la capacidad de desarrollo” y agregó que “se puede cambiar la matriz productiva de Formosa no solo porque produzca carbonato de litio para vender sino también a partir de la atracción de capital para producir baterías aquí”.

Insfrán explicó que “esta planta de 1.100 metros cuadrados tendrá como objetivo la producción de bioinsumos para la producción agropecuaria, principalmente de las familias ‘paipperas’ de toda la provincia (por el Paippa, programa de apoyo a microempresas agropecuarias), buscando mejorar las condiciones de trabajo, productividad y sustentabilidad de sus actividades”.

Con respecto al desafío que la obra significa, el mandatario sostuvo que es el de “desarrollarse agregando valor a las materias primas, esto significa más empleo, más crecimiento económico y oportunidades para los jóvenes en su lugar de origen”.