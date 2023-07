La Secretaría de Energía estableció un nuevo régimen a través de la resolución 575/2023 publicada en el Boletín Oficial, para aquellas distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que no registraban deudas con la Compañía Administradora (Cammesa), como parte de la regularización de deudas que fijó el área hace dos años.



El Régimen Especial de Créditos en Unidad de Medida Homogénea otorgará un crédito a las firmas desendeudadas equivalente a tres veces los megavatios hora (MWh) promedio que facturó Cammesa en el año 2022, los cuales serán monetizados mediante una fórmula de conversión.



Concretamente, el esquema –que entrará en vigencia a partir de los vencimientos de este mes- está dirigido a aquellas firmas mayoristas que no tenían deuda con la firma administradora del mercado al 30 de septiembre del año pasado en concepto de compra de energía y potencia, o, en su defecto, que presenten un nivel de deuda “inferior a una transacción media de la distribuidora del año 2022”.



El monto de los créditos reconocidos será “aplicado parcialmente a la cancelación de la factura mensual de Cammesa” y permitirá pagar hasta el 30% de cada factura, hasta que se agote el crédito y con la condición de que la firma no se atrase con sus pagos durante su vigencia.



El esquema de regularización de deuda permitió a las distribuidoras abonar las mismas en hasta 96 cuotas mensuales y consecutivas, instrumentándose mediante actas acuerdo que se firmaron entre las empresas y Cammesa.



En el caso de las empresas que tenían deuda luego del 1 de octubre del año pasado, las mismas también se podrán incorporar al régimen, pero, en ese caso, se descontará del crédito la deuda posterior convertida en megavatios hora (mwh).