Por Luz Saint Phat/lsaintphat@comercioyjusticia.info

Una nueva investigación de la Fundación Colsecor observó diferentes aspectos relacionados con el tema de impacto. Medios de transporte preferidos y disposición para utilizar alternativas más sostenibles son parte de los datos recolectados

La Fundación Colsecor difundió recientemente los datos de una nueva investigación sobre movilidad en Argentina, que revela distintos aspectos relativos a cómo se transporta la población tanto en las grandes, como en las medianas y pequeñas ciudades.

El estudio es revelador porque permitió reconocer algunos aspectos que se encuentran en la agenda del país y del mundo, como la cuestión de género y la problemática ambiental que generan la mayor parte de los medios de transporte.

Con relación específica a la sostenibilidad y el medio ambiente, en este trabajo titulado “Estudio sobre Movilidad y Transporte en Argentina” se indagó sobre los combustibles utilizados por quienes tienen automóvil propio: 42% respondió respondió que habitualmente usa nafta, 8% gasoil y 7% indicó que gas, mientras que sólo 1% indicó que tiene automóvil híbrido.

Por otro lado, también se interrogó a los participantes sobre si pensaban tener en el futuro cercano un auto que ahorre energía y tenga menos impacto ambiental. “En relación a esto, 24,2% sostuvo que no evaluó cambiar el automóvil hacia opciones que ahorren energía, y del grupo que sí está evaluando esta posibilidad, 39% que piensa que es costoso”, explicó un parte de prensa de la entidad.

También, al responder esta pregunta, 19% sostuvo que lo evalúa pero no por ahora, 12% lo evalúa pero cree que la infraestructura existente no es adecuada y 3% lo evalúa pero no encuentra autos de su gusto.

Estos datos muestran que, aunque puede ser deseable, un esquema de movilidad sustentable todavía está muy lejos de plasmarse en una realidad.

Otros ítemes

Por otro lado, la investigación también consultó sobre cuáles son las principales razones de la elección de las diferentes formas de movilidad, más allá de los autos particulares en especial.

En el caso de la caminata, 12% indicó que la elige porque es amigable con el ambiente (7% como primera opción y 5% como segunda opción), mientras dentro del grupo que utiliza la bicicleta, 7% respondió en esa línea.

Además, pudo observarse que el cuidado del ambiente empieza a incidir en la agenda del transporte. De las personas encuestadas, 81% se manifestó de acuerdo con que la decisión de usar un medio de transporte tiene que priorizar el impacto ambiental (45% muy de acuerdo y 36% algo de acuerdo).

«Sobre el impacto y la conciencia ambiental, del estudio sobre movilidad y transporte en Argentina de la Fundación Colsecor surgen datos que llaman la atención. El primero es que dentro de los que manifiestan tener auto, la mayoría dice que su vehículo es a nafta. Por otro lado, incluso en aquellos que empiezan a pensar en la conciencia ambiental, hay una cuestión central y es que ser ambientalmente responsable sale caro. Un cuarto de la población Argentina no evaluó cambiar un automóvil pero quienes están evaluando esa posibilidad, básicamente la primera mayoría sostiene que ese cambio es costoso», sostuvo el politólogo Mario Riorda, uno de los responsables de la metodología y diseño del estudio, según indicó la misiva institucional.

Vale señalar que, aun así, el auto es predominante como medio de transporte.

De hecho, en los resultados del trabajo de campo efectuado se especificó que las tres formas de movilidad se usan más frecuentemente son el automóvil particular (47%), la caminata (30%) y el sistema de transporte público masivo (colectivos urbanos y trolebuses, 30%). Le siguen la bicicleta, con 26% de las respuestas; el remís, con 23%; la moto, con 17%; el sistema de transporte público masivo (subterráneos, tranvías, trenes urbanos), con 13%, y el taxi con 11%.

Además, se pudo conocer que -también con respecto al automóvil-, en las localidades de menos de 10 mil habitantes, 50% de los encuestados lo eligió como primera opción para trasladarse, mientras que en las ciudades de más de 100 habitantes 42% respondió en ese sentido.

En cuestiones relacionadas con el género, 61% de los varones que participaron del trabajo eligió el auto como forma preferente de movilidad, frente a 40% de las mujeres, un dato significativo para observar cómo todavía existen brechas de género en este sentido.

Estudio

El trabajo de campo del Estudio sobre movilidad y transporte en Argentina, de Colsecor, se realizó entre el 11 y el 27 de noviembre de 2022 a través de una encuesta nacional digital implementada por la consultora Dicen y Proyección Consultores.

La muestra de localidades se diseñó en cuatro estratos no proporcionales según tamaño de ciudad, con 350 casos por estrato aproximadamente (1.480 casos) y se calibró según parámetros censales de sexo, edad y tamaño de ciudad.

Los responsables del diseño y metodología fueron los politólogos Riorda -director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral-, Mónica Cingolani -decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba <(UCC) y Griselda Ibaña -directora del Instituto Federal de Gobierno de la UCC-.