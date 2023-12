Cuatro de cada diez empresas argentinas miden su huella de carbono

Por Luz Saint Phat / [email protected]

El dato fue revelado en el último informe de la Red Argentina del Pacto Global. Aunque la mayoría todavía no implementó este tipo de acciones, sí crece la proporción de compañías que lo tienen planteado entre sus objetivos

En el marco del avance de la agenda de cambio climático en todos los sectores, en Argentina es buena la proporción de empresas del sector privado que miden su huella de carbono, según reveló el último informe de la Red Argentina del Pacto Global.

En detalle, el documento que da cuenta de los resultados de un estudio informó que 41% de la muestra relevada mediante un formulario afirmó que desarrolla acciones que permiten dimensionar el impacto de su actividad en el medio ambiente.

Específicamente, el estudio descriptivo indagó sobre la conciencia ambiental en los procesos productivos de las compañías del país, considerando diferentes aspectos.

En primer lugar, se realizó una consulta bibliográfica sobre la base de datos de la academia Scopus, mediante la cual se pudo considerar cuál es la importancia que tiene la temática en la comunidad académica.

En segundo lugar, se recolectaron datos anónimos mediante un formulario digital que se compartió en redes sociales y se distribuyó en la base de datos de la entidad con el objetivo de conocer cuál es el comportamiento de las empresas y las acciones que están desarrollando en esta temática

El trabajo, además, se realizó en cooperación con la Asociación de Empresas de Correos de la República Argentina (AECA); la Asociación Argentina de Compras y Administración de Materiales (Aacam), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol).

También adhirieron a esta iniciativa la Embajada de Suecia, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica.

En total, se logró recabar información de 274 empresas, de las cuales 44,2% se identificó como pyme y 17,2% como gran empresa. En tanto, el resto de las compañías se identificó bajo categorías como asociaciones civiles, fundaciones e instituciones académicas. De este total, fueron analizadas en el estudio 221 empresas que corresponden al sector productivo.

Otro dato relevante se relaciona con el género de las personas que respondieron el cuestionario. En tal sentido, 50% se identificó como mujer, 47% como varón y 3% prefirió no identificarse bajo ninguna categoría.

Impacto

Particularmente en lo relacionado a la huella de carbono, el informe explicó que 41% reconoció acciones para medir huella de carbono, mientras 59% no implementa este tipo de mediciones.

No obstante, precisó el reporte, “ampliando la pregunta a estos últimos en la composición de esa negativa y frente a la pregunta sobre la intención a corto plazo de tomar acciones de medición un 67,7% de los que no miden piensan realizarlo y un 32,3% no lo tienen dentro de sus metas”.

Con relación a estos números, la entidad interpretó que “dicho dato representa una oportunidad para aquellos organismos, e instituciones para el desarrollo de programas que dejen capacidades instaladas en las empresas y así comenzar a desandar el camino de la falta de mediciones de impacto en Carbono en la producción”.

“Por otro lado, sería interesante preguntarse, si en dicho programa no sería optimo contar con herramientas con metodologías estandarizadas y validadas internacionalmente, para facilitar la implantación con resultados efectivos”, se aseguró.

El estudio también permitió observar que existe una mayor cantidad de empresas que miden su huella de carbono en el grupo de empresas participantes de la iniciativa del Pacto Global, con 22%.

En tanto, 19% de las empresas que no participan del Pacto Global reconocieron medirla. “Dichos resultados pueden entenderse por el trabajo que desde Pacto Global de Naciones Unidas se viene desarrollando por medio de su programa Acelerador de Ambición Climática, en el cual se trabaja con los estándares Science Based Targets, una iniciativa conjunta de CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y WWF, que identifica y promueve enfoques innovadores basados en la ciencia, para el establecimiento de objetivos corporativos de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosos y significativos”, explicó el reporte.

“También es importante reconocer a las empresas argentinas que han sido partícipes de Webinarios, el Grupo de trabajo Cuidando el clima y el programa acelerador SDG Ambition, que han facilitado herramientas y metodologías para continuar avanzando en la lucha contra el cambio climático”, se señaló.

Finalmente, en relación a las emisiones que miden las entidades del sistema productivo, se conoció que 45% calcula las emisiones directas o de scope 1; 41% mide las emisiones indirectas o de scope 2; y 23% lleva el registro de otras emisiones indirectas.

Conclusiones

En términos generales, según destacó la red, se pudo conocer que “los participantes del estudio manifestaron interés en medir la huella de carbono, aunque con un conocimiento escaso”.

“Es destacable que, quién reconoce medir la huella de carbono lo hace gestionando sus impactos directos e indirectos. En dichos casos sería oportuno darle mayor visibilidad, como mejores prácticas para estimular el contagio virtuoso. En este sentido, también es clave el trabajo con la cadena de valor, acompañando, capacitando y finalmente exigiendo gestión sobre sus emisiones”, agregó el documento que se encuentra disponible online.

“Por los datos analizados entendemos que se hace imperioso fortalecer iniciativas formativas que inviten al empresariado argentino a involucrarse con mayor fuerza en la lucha contra el cambio climático a través de la medición de huella de carbono y extender su responsabilidad ambiental a su cadena de suministro” se concluyó.