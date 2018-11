Unicef alerta: 76 adolescentes morirán por SIDA cada día hasta 2030

El estudio advierte de que, de seguir las tendencias actuales, 270.000 jóvenes de entre 0 y 19 años se infectarán con el VIH. Sostiene que los programas para evitar que se propague en ese segmento “no están cerca de donde deberían estar”

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que entre los años 2018 y 2030 morirán unos 360.000 adolescentes por enfermedades relacionadas con el sida, según un nuevo informe publicado ayer, a horas de conmemorarse, como cada 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Esta cifra presupone que morirán 76 adolescentes cada día, de no efectuarse mayores inversiones en los programas de prevención, detección y tratamiento del VIH.

El estudio indica que, de seguir las tendencias actuales, 270.000 jóvenes de entre 0 y 19 años se infectarán con el VIH el año 2030, cifra que supone una disminución de un tercio con respecto a las estimaciones actuales.

Pese a que también indica un descenso para el año 2030 del número de niños y adolescentes que mueren por causas relacionadas con el sida -119.000 en la actualidad por 56.000 en 2030-, la disminución se considera demasiado lenta especialmente entre los adolescentes.

Se prevé que las muertes relacionadas con el sida disminuyan 57% entre los niños menores de 14 años, frente a una disminución de 35% entre los de 15 a 19 años.

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, señaló que el mundo no está bien encarrilado para tratar de acabar con la enfermedad en el año 2030, ya que “los programas para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos están dando sus frutos, pero no han ido lo bastante lejos, mientras que los programas para tratar el virus y evitar que se propague entre los adolescentes no están cerca de donde deberían estar”.

El informe también recomienda realizar pruebas de detección orientadas a las familias para ayudar a identificar y tratar a los niños que viven con el VIH pero que aún no han sido diagnosticados, así como un mayor uso de las plataformas digitales para mejorar los conocimientos sobre el VIH entre los adolescentes.

Además, propone crear servicios adaptados a las necesidades de los adolescentes y llevar a cabo actividades de divulgación dirigidas a la comunidad para los adolescentes.