Un shopping también es un lugar que puede servir para educarse

Lo afirmó Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de la Universidad Siglo 21, durante la inauguración de aulas y laboratorio del nuevo Centro de Aprendizaje Universitario en el mall Paseo Rivera. En 2019 se duplicará la sede Nueva Córdoba

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

La Universidad Siglo 21 abrió su nuevo Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) en el Mall Paseo Rivera, en el que invirtió 15 millones de pesos. Cuenta con aulas y un laboratorio informático que ofrecerá más de 40 carreras de grado y pre-grado, en las modalidades de educación a distancia -denominada “distribuida” y “distribuida home”-, a través de una plataforma tecnológica. Apunta a los habitantes de la zona norte de la ciudad de Córdoba y las localidades aledañas de las Sierras Chicas, que podrán acercarse al CAU para apoyarse con instancias de seguimiento y evaluación en el nuevo sitio donde antes funcionaba un cine.

Consultado por Comercio y Justicia acerca del significado de instalarse en un espacio no convencional para la educación, como es un mall, el presidente y fundador de la Universidad Siglo 21 Juan Carlos Rabbat, dio su fundamento. “La apertura de este CAU significa ampliar las posibilidades de inclusión, estar cerca de donde están los alumnos. Un nuevo concepto en educación. Que en un shopping haya posibilidades de educarse hay que verlo con un sentido de decir “¡qué bueno!” Es decir, un lugar pensado para que uno consuma un montón de bienes también es un lugar que puede servir para que uno se eduque, y con todos los servicios que tiene para la gente”. Asimismo, sostuvo: “Es necesario avanzar conjuntamente en impulsar prácticas innovadoras, que permitan alcanzar un desarrollo educativo sustentable a través de las nuevas tecnologías. En ese camino nos hemos embarcado desde Siglo 21 y es en ese marco que hoy seguimos invirtiendo para generar más inclusión a la educación superior”.

Otro de los anuncios de la casa de altos estudios fue el de la ampliación de la sede Nueva Córdoba para 2019, donde albergará algunas carreras presenciales y modalidad semipresencial. Cabe señalar que actualmente, la universidad tienen 65.000 alumnos, 8.000 de ellos bajo modalidad presencial en Córdoba y Río Cuarto, el resto en formatos a distancia.

Sobre el crecimiento de la masa de alumnos, Rabbat fue cauteloso, con una proyección ascendente “leve” para el año próximo. “Pensamos que podemos llegar a 70.000 alumnos en 2019, pero estamos dependiendo de una situación muy dura para el país. Hoy no sabemos si realmente la gente a mediados de año va a recuperar la capacidad de consumo que ha perdido, y mucho. Nosotros nos estamos preparando para dar facilidades para que la gente siga estudiando, que no abandone. Pero la situación de la gente hoy no es la misma que teníamos a principios del año pasado. Ocurrió un tsunami en el país a mitad de año”, describió el iniciador de la universidad.

A su turno, la rectora María Belén Mendé subrayó que “con una consolidada red de más de 350 CAU a lo largo y ancho de la Argentina, el CAU Paseo Rivera es, especialmente, un reflejo de nuestro compromiso con Córdoba, nuestra ciudad de origen. Y por supuesto, da cuenta de nuestra voluntad de seguir llevando educación superior de calidad mediada por tecnologías a más argentinos”.

En tanto, Ignacio Jarma, director del nuevo CAU, sostuvo que esperan a más de 400 alumnos para comenzar sus estudios el próximo año lectivo. Guillermo Suárez, director General de Centros de Aprendizajes Universitarios y Sedes, agregó que la opción de cursar carreras a distancia viene creciendo año a año y que en 2019 sumarán un nuevo posgrado, la especialización en Marketing, 100% online, que se suma al MBA 100% online que ya dictan.

El perfil del estudiante online

Mendé también se refirió al perfil del estudiante online de la Siglo 21, que son mayoría. “Cuando comenzamos la modalidad a distancia hace 10 años, apuntábamos a aquel alumno que había fracasado en alguna otra alternativa universitaria y se había alejado de la posibilidad porque creía que estaba fuera del sistema, o para alumnos que ya eran grandes y que buscaban una opción pedagógica adecuada al mundo del trabajo. Pero desde hace dos años, lo que creció significativamente en la modalidad a distancia ha sido la generación Z. Hoy salen del secundario y no distinguen este concepto de modalidad presencial y a distancia, eso es algo nuestro, pero no de los alumnos Z. Para ellos es ir a la universidad, y tener una mediación tecnológica, ya sea ir todos los días, o no ir nunca, o ir una vez a la semana. Entonces ha crecido en un porcentaje muy alto la participación de estos alumnos, casi en 30%. La educación a distancia hoy está localizada en una amplísima franja de los 17 a 85 años.