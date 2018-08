Vinos boutique duplicarán sus ventas en el interior

Frente a la caída general del sector, Bodegas Domiciano -familiar y de Mendoza- abre mercados en la Patagonia y el interior de Buenos Aires, así como amplía presencia en Córdoba con nuevos productos. En el exterior avanza en Brasil y China, donde el potencial de crecimiento es inigualable

Pese a que el mercado del vino viene en caída durante los últimos años, las bodegas boutique se han fabricado un lugar predominante en el paladar de su público selecto, lo que les ha permitido salir airosas de la situación.

Así lo demuestra la bodega mendocina familiar Domiciano, que la semana pasada estuvo de paso por Córdoba, donde presentó sus nuevos productos a un público cordobés caracterizado por ser “permeable y abierto a probar nuevos vinos”.

“En Córdoba estamos desde hace tres años y venimos a presentar nuevas cosechas y a mostrar un portfolio de 13 productos. Queremos crecer en el interior y, además de captar más mercado en donde ya estamos queremos, abrir en nuevos mercados en la Patagonia y en el interior de la provincia de Buenos Aires”, dijo a Comercio y Justicia el responsable de la bodega boutique, Federico Fernández.

De los 2,2 millones de litros de vino que Domiciano elabora anualmente en dos bodegas que tiene en la zona de Barrancas, Maipú (Mendoza), exportan 95% mientras que el porcentaje restante lo comercializan en el interior del país.

La proyección para este año es duplicar la venta en el interior, llegando a colocar 40 mil cajas, a razón de 4,5 litros por caja.

En el exterior, la familia comercializa los productos en Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, y abrió recientemente en Brasil y China, dos mercados “complicados” por su expansión, pero que con posibilidades de rápido crecimiento. “Vamos a seguir avanzando en Brasil, y vamos a presentar una nueva línea en China”, adelantó el responsable de la marca.

Las botellas se comercializan en los canales boutique como vinotecas y, dependiendo de la marca, sus precios parten de $200 y van hasta $1000.

“Contamos con líneas como espumantes, mistelas, merlot, malbec, entre otras con nuevas cosechas y alta gama”, adelantó el empresario, quien dejó en manos del sommelier Roberto Colmarejo la degustación de sus varietales al público, en el marco de un evento que se llevó a cabo en Avellaneda Bar la semana pasada.

Devaluación favorable

La vendimia no ha sido favorable estos últimos años, según precisó Fernández, quien adelantó que las expectativas están puestas, durante el ciclo, en la mejora de la competitividad tras el acomodamiento del dólar.

“Veníamos con el un dólar muy deprimido y una vez que se fue acomodando, hace dos años, tuvimos una vendimia muy complicada y entonces el precio de la uva y del vino se levantó mucho y se hizo difícil hacer nuevos negocios porque estaba la limitante de la cantidad de vinos”, relató y destacó que, en la actualidad, la proyección es alentadora.

“Es un buen momento para ser competitivos y ganar nuevos mercados, siempre y cuando se pueda contener la inflación para que no nos lleve al nivel de precios que nos condujo a la situación anterior”, indicó Fernández.

El mercado del vino ha venido decreciendo, sobre todo en el sector masivo, según indicó el empresario. Por el contrario, en el segmento boutique la caída no se ha mostrado significativamente, aunque sí reconoce que “es más difícil salir a vender. La desaceleración se siente sobre todo en las plazas en las que ya estaban posicionados hace más tiempo”.

“No son tiempos fáciles. Claramente, cuando hay inflación lo primero que se deja de consumir es el vino”, precisó, al tiempo que desmitificó que la caída puede deberse al avance de otras bebidas, como la cerveza, en tanto justificó que se trata de “productos distintos y momentos diferentes de consumo”.