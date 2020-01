Natura lleva sus productos y acciones a los lugares turísticos

Durante esta temporada de verano y luego de haber recorrido más de 10 ciudades a lo largo del país, Natura continuará con sus truck que circularán por la Costa Atlántica. Desde el 6 de enero y hasta el 2 de febrero las personas podrán acceder a los productos en un mismo lugar y unirse a las causas que apoya la marca.

El recorrido de los #NaturaTruck comenzará en Pinamar (Bunge al 400) en donde permanecerán desde el 6 al 12 de enero, de 17:00 a 23:00 horas. A continuación el truck viajará a Mar del Plata para permanecer disponible desde el 13 al 19 de enero en el horario de 15:00 a 21:00hs. Entre el 20 y el 26 del mismo mes, llegará a Villa Gesell y estará disponible en la Plaza Primera Junta de 17 a 23 horas. Para finalizar su recorrido, estará presente en Necochea del 28 de enero al 2 de febrero de 14 a 20hs. Además de las experiencias que proponen, todas las personas que se acerquen a conocer las propuestas de la marca recibirán una pulpa de manos de 40g.

Quienes asistan a los trucks de la marca podrán conocer una selección de productos Natura, a la vez que acceden a la posibilidad de probar la Estación de Nail art con los nuevos esmaltes Nine FREE. La línea de esmaltes veganos, no contiene ingredientes nocivos para la salud ni el medio ambiente y tanto las materias primas, como el producto terminado no son testeados en animales y poseen una fórmula hipoalergénica. Las personas podrán realizarse, con una especialista en la materia, diseños asociados a las causas que apoya la marca: Más belleza, Menos residuos; Amazonia Viva y Diversidad y Educación.

Según el último Censo de Basura Costera, más del 80% de la basura de las playas bonaerenses es plástico, es por eso que la empresa junto con la organización SURFRIDER, una comunidad de personas que cotidiana y apasionadamente protegen el océano, las olas y las playas, invitan a todas las personas a participar de una recolección de residuos e implicarse en la limpieza de las mismas.