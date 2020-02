Lanzan plataforma de alquiler de autos entre particulares

Se trata de Cocoche, creada en Argentina. Es accesible a través de dispositivos móviles, opera en

30 ciudades de 10 provincias y está desembarcando ahora en Chile

Funciona desde mediados del año pasado, nació en la ciudad de Buenos Aires y ya se está extendiendo a todo el país. Cocoche, la primera plataforma para alquiler de autos entre particulares accesible a través de dispositivos móviles, se expande por el país y ofrece a propietarios de autos ganancias de hasta 20 mil pesos por mes, sólo por ser parte del sistema, alquilando su vehículo. Un sistema novedoso, creado por un argentino y que logró financiamiento internacional y que ahora busca asentarse en el interior del país.

La empresa afirma que el sistema permite a los dueños de autos y camionetas ganar entre 10 mil y 20 mil pesos por mes. “Es como un ‘airbnb’ para alquilar vehículos. Mantener un vehículo tiene hoy un costo altísimo, y nosotros hacemos que, en el tiempo en el que estaría parado, genere ingresos”, explicó Luciano Bernal, cofundador de Cocoche.

Asimismo, para aquellos que están en la búsqueda de alquilar un auto, presentan una oferta hasta 40 por ciento más barata que en las empresas tradicionales. “Beneficiamos a los dueños y también a quienes necesitan alquilar un coche porque los valores, que cada propietario fija libremente,

suelen ser de $1.100 por día”, agregó Bernal.

“Comencé a hacerlo porque los gastos del auto empezaron a crecer cada vez más”, señaló Jeanne Parrenne, quien alquila su VW Gol del 2009,,en la ciudad de Buenos Aires. “De esta manera puedo pagar la mayor parte de los costos mensuales que me genera. En general, lo ofrezco un par de fines de semana por mes, pero podría resignar comodidad y obtener más ganancias si lo alquilara durante las semanas”.

Este modelo de negocio, incipiente todavía en Argentina, está instalado en Europa desde la crisis de 2008, como una salida para que la gente pueda compartir recursos en situaciones de menores ingresos.

No es más que parte de la economía compartida, el lugar donde ser dueño de algo ya no sirve si ese bien conlleva gastos de mantenimiento o genera por ejemplo pagos de impuestos. Lo que importa es su uso y el uso compartido distribuye costos de modo eficiente en una infinidad de usuarios.

“Por lo general, los que me alquilan el auto son turistas”, reveló Fabián Scherbovsky, usuario de Cocoche de la ciudad de Mendoza. “Yo lo tenía muchas horas sin usar y encontré una manera de ahorrar mucha plata con esta app. Y la ventaja es que puedo ordenarme y tener el auto a mi disposición cuando sé que lo voy a necesitar”, agregó.

“Hoy el mercado está muy maduro en Francia, con más de 60.000 autos en línea, pero no es una tendencia que sólo se refleja en Europa, la mayoría de las potencias económicas grandes están llevando a cabo estos proyectos”, aseguró Raphael De Lasa, co-fundador de Cocoche. “Por nuestra parte, ya operamos en 30 ciudades de 10 provincias del país y proyectamos ofrecer 500 vehículos en línea para principios del 2020”, concluyó.

Pero la tendencia no sólo se refleja en Europa, apunta Raphael De Lasa, financista francés cofundador de la empresa, que demandó una inversión inicial de US$60.000. “Otras potencias

económicas están dando lugar a este tipo de start-ups”, sostiene. Para él, el negocio no tardará en afianzarse en America latina. “En la región, la compañía china Didy se insertó con facilidad en Brasil, lo que refleja que este modelo es mundial y es cuestión de tiempo para que se consolide en la Argentina. Tanto la región como nuestro país son terrenos vírgenes en madurez e innovación, de modo que se puede aprender de los aciertos y los errores de otras experiencias, y dar el

salto”, asegura.

Su socio y cofundador de la firma, el ingeniero argentino Luciano Bernal, agrega que repasaron el ámbito digital local y se dieron cuenta de que no existía un desarrollo similar en el Conosur. “Argentina y Chile son países con un parque automotor amplio y hay potencial para expandirlo”, dice Bernal, y acota: “Los autos particulares pasan 90% del tiempo estacionados. Esto resulta un pa-

sivo muy costoso”.

Con relación a los retos que se presentaron a la hora de dar origen a la empresa, los cofundadores del proyecto consideran que la mayor dificultad radicó en las operaciones burocráticas y la búsqueda de partners.

“Hay pocos actores preparados para contemplar el funcionamiento de una

plataforma digital.

El mercado de alquiler de autos en Argentina está muy disperso y no tuvimos mucha devolución de las rentadoras grandes. En cambio, las más chicas ven al emprendimiento como una oportunidad. Así, comenzaron a unirse a la plataforma alquilando online”, expresan.

Cocoche ya funciona en 30 ciudades de 10 provincias de Argentina y planea facturar un millón de pesos este año. Cuenta con 3.200 usuarios registrados y una cincuentena de vehículos disponibles para el alquiler.

“Iniciamos una segunda ronda de inversión para consolidar la expansión regional y nuestra arquitectura de sistemas”, concluyen los socios fundadores, que ya arribaron a Chile y están próximos a desembarcar Uruguay, Brasil y México.

El sistema

1 En la actualidad, el alquiler de un auto en Cocoche promedia $1.200 pesos diarios.

2 “Una agencia rent a car tradicional cobra aproximadamente $1.700 por día.

Nuestra plataforma permite conseguirlos entre 30 y 50% más baratos”, afirma la empresa.

3 Las compañías de alquiler de autos más pequeñas vieron el sistema como una oportunidad. Por supuesto, está abierto a particulares.