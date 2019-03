El mundo emergente “posdigital” permite realidades y experiencias personalizadas

Según el estudio de Accenture Technology Vision 2019, las empresas exitosas aprovecharán el nuevo conjunto de tecnologías, pero priorizarán la confianza, la responsabilidad, la privacidad y la seguridad

Las empresas están entrando en una nueva era “posdigital”, donde el éxito se basa en la capacidad de una organización para dominar un conjunto de nuevas tecnologías que pueden brindar realidades y experiencias personalizadas a los clientes, empleados y socios comerciales, según indica Accenture Technology Vision 2019 en su informe anual que predice tendencias tecnológicas clave .

Según el informe de este año, titulado “La era post-digital está sobre nosotros: ¿está listo para lo que sigue?”, las empresas se encuentran en un punto de inflexión. Las tecnologías digitales permiten comprender a sus clientes con una nueva profundidad, brindarles más canales para llegar a sus consumidores y expandir los ecosistemas con nuevos socios potenciales. A ello el informe agrega que lo digital ya no es una ventaja diferencial sino el precio de admisión.

Casi cuatro de cada cinco, es decir 79%, de los más de 6.600 ejecutivos de negocios y de TI en todo el mundo que Accenture encuestó para el informe creen que las tecnologías digitales (específicamente sociales, móviles, analíticas y nube) se han movido más allá de los silos de adopción para convertirse en parte de la base tecnológica fundamental para su organización.

“Un mundo posdigital no significa que se acabe lo digital. Al contrario, estamos planteando una nueva pregunta: a medida que todas las organizaciones desarrollen su competencia digital, ¿qué lo diferenciará a usted? En esta era simplemente hacer lo digital no es suficiente. El informe destaca las formas en que las organizaciones deben usar nuevas tecnologías para innovar en sus modelos de negocios y personalizar las experiencias para sus clientes. Al mismo tiempo, los líderes deben reconocer que los valores humanos, como la confianza y la responsabilidad, no son solo palabras de moda, sino también facilitadores críticos de su éxito “, dijo Corina Arosteguy, directora Ejecutiva de Accenture en Argentina.

Cinco tendencias tecnológicas emergentes que las empresas deben abordar

• Poder DARQ. Se trata de las tecnologías como realidad extendida y Computación Cuántica (DARQ) que son catalizadores para el cambio, que ofrecen nuevas capacidades extraordinarias y permiten a las empresas reinventar industrias enteras. Cuando se les pide que clasifiquen cuál de estas tendrá el mayor impacto en su organización en los próximos tres años, el por ciento de los ejecutivos clasificó a AI como el número 1, más del doble que cualquier otra tecnología DARQ.

• Demografía digital. Crea oportunidades y consumidores únicos. Las interacciones impulsadas por la tecnología están creando una identidad tecnológica en expansión para cada consumidor. Más de cuatro de cada cinco ejecutivos (83 por ciento) dijeron que la demografía digital les brinda a sus organizaciones una nueva forma de identificar oportunidades de mercado para las necesidades no satisfechas de los clientes.

• Trabajadores “súper humanos” Cambiar el ámbito laboral para potenciar la fuerza de trabajo. A medida que la fuerza laboral se convierte en “súperhumana” con cada trabajador individual fortaleciendo sus habilidades y conocimientos, además de un nuevo conjunto creciente de capacidades que posibilita la tecnología, las empresas deben apoyar una nueva forma de trabajar en la era posdigital. Más de dos tercios (71 por ciento) de los ejecutivos creen que sus empleados son más maduros digitalmente que su organización, lo que resulta en una fuerza laboral que “espera” a que la organización se ponga al día.

• Ecosistemas seguros. Si bien el negocio impulsado por el ecosistema depende de la interconexión, esas conexiones aumentan la exposición de las empresas a los riesgos. Las empresas líderes reconocen que la seguridad debe desempeñar un papel clave en sus esfuerzos, ya que colaboran con ecosistemas completos para ofrecer los mejores productos, servicios y experiencias de su clase. Sólo 29 por ciento de los ejecutivos dice que sabe que sus socios del ecosistema están trabajando diligentemente para ser compatibles y resistentes con respecto a la seguridad.

• Mercado individual. Satisfacer las demandas de los consumidores en tiempo real. La tecnología está creando un mundo de experiencias intensamente personalizadas y bajo demanda, y las empresas deben reinventar sus organizaciones para encontrar y capturar esas oportunidades. Eso significa ver cada oportunidad como si fuera un mercado individual, un mercado momentáneo. 85% de los ejecutivos encuestados dijeron que la integración de personalización y entrega en tiempo real es la próxima gran ola de ventajas competitivas.