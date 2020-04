El Colegio de Inmobiliarios afirmó que más de 80% de los inquilinos pagó en abril

Desmintió versiones que aseguraban que el índice de cumplimiento de estas obligaciones era mucho menor

El Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba afirmó que poco más de 80% de los inquilinos cumplieron con el pago de alquiler en abril, en la provincia, con lo que desmintió versiones que mencionaban un porcentaje mucho menor.

Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó la entidad, entre los pasados días 14 y 16, a 274 corredores inmobiliarios de la provincia quienes administran aproximadamente 15.895 unidades habitacionales (viviendas) y 4.470 unidades dedicadas a la actividad comercial (oficinas, comercios, galpones, etcétera).

La muestra se distribuyó en 150 profesionales en Córdoba Capital y 124 de toda la provincia, distribuidos en las siguientes localidades: Almafuerte, Río Ceballos, Alta Gracia, Río Cuarto, Arias, Río Tercero, Arroyito, Sacanta, Saldan, Corral de Bustos, Salsipuedes, Cruz del Eje, San Francisco, Despeñadero, Santa Rosa de Calamuchita, El Tío, Santiago Temple, General Deheza, Saturnino Maria Laspiur, James Craik, Tancacha, Jesús María, Unquillo, Valle Hermoso, La Calera, Villa Allende, La Carlota, Villa Carlos Paz, La Cumbre, Villa Ciudad América, La Granja, Villa Cura Brochero, La Para, Villa de las Rosas, Las Varillas, Villa del Dique, Mendiolaza, Villa Carlos Paz, Villa del Rosario, Mina Clavero, Villa General Belgrano, Monte Cristo, Villa María y Pilar.

Los datos mostraron que, en promedio, 82,12% de los inquilinos de unidades habitacionales (viviendas) abonaron el alquiler en abril, en tanto que el 17,88% restante admitieron no poder pagar, de los cuales 70,07% expresaron que el principal motivo fue la situación económica derivada del aislamiento social y el resto lo justificó por problemas con el canal de pago.

Con respecto a las unidades dedicadas a la actividad comercial (oficinas, comercios, galpones, etcétera), el relevamiento indicó que 62,77% de los inquilinos de este tipo de unidades abonó el alquiler en el mes de abril y de 37,23% de quienes no lo pudieron hacer, 83,94% admitieron que el aislamiento obligatorio fue la causa principal y sólo 16,06% que fue por causas relacionadas al canal de pago.

Respecto al diferimiento del pago de alquileres previsto por el DNU presidencial, en el caso de las viviendas, la utilización de este beneficio fue muy bajo y registró un promedio de alrededor de tres por ciento, en tanto que en el caso de las unidades comerciales fue de apenas seis por ciento.

“Fiel a nuestra responsabilidad institucional y con el espíritu de seguir consolidando una comunidad profesional sólida y creíble, acercamos esta información para desmentir a quienes intentan confundir y sacar ventajas, justo en el medio de una situación tan crítica y sensible, donde la común-unión, la solidaridad y el respeto son los únicos caminos para encontrar soluciones que nos salven a todos, y no sólo a unos pocos”, expresaron fuentes del colegio.