Jueces pidieron al Consejo de la Magistratura que no les descuenten Ganancias

Plantean la necesidad de esperar la reglamentación de la ley. El tema será discutido en la próxima reunión de comisión. Mientras tanto, ayer se designaron las autoridades del organismo. El camarista Ricardo Recondo se quedó con la presidencia y la abogada Marina Sánchez Herrero lo secundará

El Consejo de la Magistratura de la Nación debutó ayer en medio de sendos planteos que estuvieron vinculados con el pedido de los magistrados para que se suspenda el descuento del impuesto a las Ganancias a los jueces que asumieron después de 2017.

El pedido del Poder Judicial fue divulgado y avalado por los tres magistrados que integran hoy el organismo. El planteo concreto es que el Cuerpo espere la reglamentación de la ley para proceder a los descuentos en los salarios de los jueces.

Cabe recordar que la semana pasada, la Corte Suprema decidió que todos los magistrados que asumieron su cargo con posterioridad al 1 de enero de 2017 deben tributar el impuesto. Lo hizo en una resolución que dejó caer la cautelar interpuesta por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, que los mantenía exentos del pago del gravamen. No obstante ello, siguieron las dudas sobre su aplicación y muchos magistrados siguen sosteniendo que dicha resolución no afecta a todos aquellos que provienen de la carrera judicial.

El pedido de los jueces será tratado en la próxima reunión de comisión de Administración, cuya fecha no fue fijada.

Designación

Mientras tanto, después de algunas demoras y desacuerdos, el Consejo de la Magistratura de la Nación designó ayer a sus nuevas autoridades en la reunión plenaria que realizó el organismo encargado de seleccionar a los jueces y promover sus destituciones en caso de mal desempeño de sus funciones.

El camarista en lo Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo, uno de los tres representantes de los jueces en el organismo, fue electo presidente y la comisión de Disciplina y Acusación quedó encabezada por el titular del bloque de senadores del peronismo, Miguel Pichetto. Ambos ya integraron el organismo en otros períodos.

En tanto, la vicepresidencia del cuerpo fue para la abogada marplatense, Alejandra Sánchez Herrero, quien reemplazará en ese lugar al abogado Miguel Piedecasas.

Las comisiones

El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, presidirá la comisión de Selección y el abogado porteño, Juan Pablo Mas Vélez fue elegido para presidir la comisión de Administración Financiera. Finalmente, la comisión de reglamentación quedó a cargo de la senadora, Ines Brizuela Doria.

El nuevo plantel del del Consejo de la magistratura se completa con el representante de los académicos, Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, quien ya cumplió esa misma función en nombre del Poder Ejecutivo en el último período.