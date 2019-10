Excarcelaron al empresario Gerardo Ferreyra

La Sala 1 de la Cámara Federal integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concedió ayer la excarcelación del fundador de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, en la causa denominada “cuadernos”, en la que se investiga el presunto pago de soborno en la obra pública por parte de empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista.

Ferreyra se encontraba con el beneficio de la prisión domiciliaria, pero ahora, bajo el argumento de que la investigación se encuentra “agotada”, pudo recuperar la libertad, mientras se define si la causa llega a juicio oral.

El empresario está procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita y ya fue enviado a juicio oral junto a los acusados, entre ellos, la ex presidente Cristina Fernández y el detenido ex ministro de Planificación Julio de Vido, entre otros.

El dueño de Electroingeniería fue detenido el 6 de agosto de 2018 y fue uno de los pocos empresarios que no pidió ser aceptado como imputado colaborador en la causa penal abierta a raíz del contenido de los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Durante la investigación, Ferreyra reconoció la entrega de fondos a funcionarios de los entonces gobiernos kirchneristas, pero explicó que el dinero fue para el financiamiento de campaña.

Según Bonadio, los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 55.460.000 dólares en los 12 años de gobierno kirchnerista.