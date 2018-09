Apercibido por increpar a peritos forenses, abogado cordobés intimó al tribunal

La Cámara Contencioso-administrativa Federal mantuvo firme la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF) al abogado Alejandro Zeverin.

Según surge de la causa, el penalista cordobés, quien también Iitiga en los tribunales de Comodoro Py, fue sancionado por interrumpir e increpar a peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quienes debían dictaminar sobre la inimputabilidad de una persona sometida a proceso, defendida del letrado, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 6.

La cuestión se generó cuando en una causa penal elevada a juicio por el juez federal Ariel Lijo, el letrado defensor alegó Ia inimputabilidad de su pupilo, un perito psiquiatra comisionado por la jueza María del Carmen Raqueta debía realizar el peritaje al respecto y declaró la imputabilidad del acusado.

El abogado afirmó que la realización de ese peritaje no fue notificada a Ia defensa por un error del tribunal, lo que lo privó de participar mediante la designación un perito de control. Afirmó que lo mismo ocurrió con un segundo examen ordenado por el TOF Nº 6. Durante el peritaje en el domicilio del imputado, llevado a cabo por forenses de la CSJN, el abogado criticó la realización del procedimiento sin la notificación a la defensa, y que formara parte de la integración de la junta el perito Walter Míguez, a quien ya había cuestionado por haber emitido opinión.

En el juicio fue dictado el sobreseimiento del imputado pero -por su parte- dos de los tres miembros del cuerpo de peritos de la CSJN denunciaron ante el tribunal de la jueza Raqueta al abogado, acusándolo de haber interrumpido un acto pericial de forma abrupta, por ende haber violado el art. 22, inc. a), del Código de Ética del Tribunal de Disciplina del CPACF.

En 2010 se inició una causa disciplinaria, que tuvo sentencia en 2016. Se fundó el fallo en que el letrado habría interrumpido un acto pericial y se habría excedido en los términos con que se dirigió al perito cuestionado.

La ratificación de la sanción que rechazó la apelación de Zeverin fue dictada por la Cámara Contencioso-administrativa Federal Sala II, integrada por Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández.

Ante la consulta al respecto, el letrado relativizó la legalidad de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina del CPACF, confirmada por la Cámara, porque “esa causa ingresó a la Justicia ya prescripta, toda vez que ninguna causa disciplinaria puede tramitarse por 6 años hasta el dictado de una sentencia en esa sede”.

Por otra parte, destacó que intimó por carta documento a los integrantes de la Cámara a ratificar o rectificar expresiones en el fallo que consideró agraviantes de su buen nombre y honor. Afirmó que en el fallo de acceso público la Cámara utiliza un “exabrupto sin ningún sustento en la causa” y que, de no acatar la intimación, iniciará a los magistrados causa penal por injurias, denuncia por prevaricato “al haber aseverado un hecho falso, en el que se fundó la sentencia”, demanda por daños y perjuicios y pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura.