AMIA: Nunca tuvieron la intención de avanzar en la investigación

El ex titular de la Unidad Especial AMIA Mario Cimadevilla dijo que “nunca hubo” por parte del ex presidente Mauricio Macri ni del ex ministro de Justicia Germán Garavano “intención de avanzar en la investigación de la causa AMIA”.

“Nunca hubo por parte del presidente Macri ni del ministro Garavano intención de avanzar en la investigación de la causa AMIA o incorporar tecnología”, dijo el ex senador radical en una entrevista a Radio 10, en la que explicó los pormenores del funcionamiento de la Unidad Especial AMIA y, en especial, los desencuentros con el titular de la cartera de Justicia.

Cimadevilla recordó, además, que la diputada nacional Elisa Carrió pidió en su momento el juicio político para Garavano debido a su actuación en el tema, y aseguró que el pedido de absolución fue porque “son amigos” del poder de turno.

Según dijo, la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, creada cuando Macri llegó al Gobierno, “tenía como finalidad apoyar la investigación que se hacía desde el Poder Judicial”.

Cimadevilla relató que para avanzar esa unidad veía como prioritarias dos líneas de acción: lograr el juicio en ausencia, que permitiera a la Justicia condenar a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, aunque nunca viajaran a la Argentina para declarar, y por otro lado la utilización de una tecnología avanzada para causas voluminosas como la de AMIA.