La mamá de Facundo Astudillo Castro aseguró que “el sistema judicial no quiere hacer nada”

“Todos sabemos que ese fiscal no debería estar llevando la causa de mi hijo, creo que está queriendo desviar la investigación”, declaró la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril en la localidad bonaerense de Pedro Luro, al cumplirse 90 días sin que se sepa nada del joven.

También aseguró que “el sistema judicial no quiere hacer nada” y denunció que el instructor, Santiago Ulpiano Martínez, busca “desviar la investigación”.

Cristina Castro lamentó que se rechazara la recusación que promovió para apartar al agente.

“Sabemos que se les han caído cada una uno de sus testigos falsos que indicaban que Facundo había llegado a Bahía Blanca. Mi hijo nunca llegó a Bahía Blanca, a mi hijo lo desaparecieron acá, en Pedro Luro, y es acá donde me tienen que dar respuestas, es acá donde me tienen que entregar a mi hijo, esté como esté”, expresó.

Sobre ratificación del fiscal por parte de la jueza federal 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, dijo: “Me gustaría que se sentara un ratito y leyera cada una de las cosas que le hemos presentado”. Además, adelantó que seguirá recusando a Martínez.

Cabe recordar que el miércoles uno de Castro, Leandro Aparicio, señaló que “el encubrimiento excede a la policía” y que sospecha de “un funcionario de Villarino”.

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla. Desde ese momento, no se supo nada más de él.