Conmoción por la muerte de Solange, la joven que agonizaba y no pudo ver a su padre porque el COE le impidió ingresar a Córdoba

La muerte de Solange Musse, la joven de 35 años con cáncer de mama terminal que no pudo despedirse de su padre porque las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) le impidieron ingresar a la provincia citando las restricciones sanitarias impuestas a nivel nacional por la pandemia, generó conmoción en el país.

Solange perdió su batalla en contra de aquella enfermedad y falleció en el Sanatorio Allende, tras ser trasladada en muy grave estado desde Alta Gracia, en donde residía.

El 15 de agosto, a las 20 horas, Pablo Musse, su padre, salió de Neuquén con destino a la localidad serrana para ver a su hija. Llegó al puesto de control sanitario de Huinca Renancó, en el límite sur provincial, el domingo 16, a las 6 de la mañana. Iba con Paola, su cuñaba, que es discapacitada motriz y está en silla de ruedas. La mujer tiene domicilio en Alta Gracia y la declaración de la cuarentena la sorprendió en la Patagonia. Quería volver a su hogar y estar con su sobrina.

Allí, luego de efectuarle dos pruebas rápidas por Covid-19 a Pablo, cuyos resultados, según el hombre, fueron dudosos, las autoridades les dijeron que no podían seguir el viaje sin presentar un certificado con el hisopado (PCR) con resultado negativo.

A las 13, Pablo y Paola iniciaron el viaje de regreso a Neuquén escoltados por móviles de la Policía Caminera que iban haciendo postas y cambiando de acuerdo a la provincia por la que cruzaba (Córdoba, La Pampa, Río Negro y Neuquén).

Tras el deceso de su hija, Musse, destrozado, denunció: “Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado. Me lo hice el lunes y me dio negativo. Esto no va a quedar así”.

Según relató, presentó toda la documentación necesaria para venir a Córdoba, incluido el pedido de circulación especial que se tramita ante la Nación.

Sobre el regreso, narró que estaba agotado, desolado y nervioso y que aunque le imploró a los uniformados que lo dejaran descansar, lo obligaron a seguir, poniendo en peligro su vida y la de Paola. Entre la ida y la vuelta, manejó 40 horas.

A horas de que se conociera la noticia de la muerte de Solange, se difundió una carta en la cual, poco antes de morir, expresó su dolor por no poder ver a su padre y a su tía. “Estoy muy triste por todo lo que les hicieron. Los trataron como si fuesen delincuentes. Espero que esto que le pasó a mi familia no le suceda a nadie más”, dice la esquela.

“Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”, escribió Solange, quien se excusó por el medio que eligió para manifestar su pesar: explicó que ya casi no podía hablar.

Padre e hija no se veían desde marzo, cuando se implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

La salud de Solange, que estaba esperando a su papá para iniciar una quimioterapia, empeoró esta semana. Su estado ya era delicado: tenía metástasis en los huesos, en el pulmón y en el hígado y estaba con respirador e internación domiciliaria.

En las redes, el tema fue tendencia, con los hashtags #Solange e #Imperdonable.

Los usuarios criticaron a los gobiernos nacional y local. También cuestionaron el rol del denominado “Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19″, que coexiste con el equipo de infectólogos y epidemiólogos que asesora al ministro de Salud de la Nación Ginés Gonzalez García y al presidente Alberto Fernández en temas éticos y de DDHH en cuarentena.

Desde la Provincia indicaron que los resultados de los test son “positivos o negativos” y que en el caso de Musse, fueron positivos. En tanto, argumentaron que el protocolo indica que no se puede ingresar sin el hisopado, que la medida se flexibilizó con la realización del test rápido y que como no dio negativo no se lo dejó ingresar.

“Lo que hicimos fue cumplir el protocolo de ingreso a la provincia”, indicó Claudio Vignetta, autoridad del COE local, sobre la negativa del ingreso del padre de la neuquina.

El funcionario lamentó lo sucedido pero respaldó el accionar de la policía.

En esa dirección, afirmó que Musse no contaba con un certificado de hisopado negativo en ese momento y que por ello no pudo ingresar a hacer la cuarentena a Córdoba. “Se le hizo el test rápido para intentar ayudarlo. Le dio positivo, lo que indicaba que posiblemente podía tener Covid-19. Por lo tanto se le hizo retornar a su provincia”, manifestó.

“Si le permitíamos el ingreso poníamos en riesgo a la población de Alta Gracia”, estimó. “Esto es cumplir las normas”, agregó.

Beatriz, la madre de Solange, desmintió al COE. “En Huinca Renancó él dijo que se quería hacer el hisopado porque quería ir ver su hija y se lo negaron”, sostuvo.

“Mi hermana es una persona discapacitada, tuvo que hacer sus necesidades en la ruta porque no la dejaban entrar a ningún baño, no se pudo bajar en ninguna estación de servicio”, relató también.