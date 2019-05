Convocan a nueva misión comercial a Perú, ampliada a distintos sectores

Será a comienzos de julio en Lima. Incluye rondas de negocios y visitas a empresas locales. Ocurre en momentos de cambio de las políticas de promoción por parte del país andino, que incluyeron la reapertura de una oficina de comercio en Buenos Aires

Después de años de relaciones comerciales limitadas, pobres y fruto más de esfuerzos solitarios de las empresas que de los gobiernos, el intercambio entre Argentina y Perú cobró nuevos bríos en los últimos dos años a partir de la reapertura de la oficina comercial de ese país en Buenos Aires.

“Volvemos a la Argentina con mucha fuerza, Perú ha cambiado, hemos crecido mucho y por eso es mucho lo que podemos ofrecer en la Argentina, son muchos los negocios que se pueden hacer”, afirmó en aquella oportunidad Luis Torres, director de Exportaciones de Promperú, la agencia de promoción de las exportaciones del país andino, en su paso por Córdoba.

La decisión, que fue acompañada por la primera Expo Perú en seis años, renovó el impulso de diversas agencias de promoción del país así como de la Cancillería para replicar las ya tradicionales misiones comerciales de la Región Centro (más la sumatoria de la provincia de Mendoza) al otro país sudamericano, así como para ampliarlas.

Es el caso de ProCórdoba, que acaba de realizar el llamado a conformar una misión comercial con destino a la ciudad de Lima, a realizarse dentro de poco más de un mes, los próximos 3 y 4 de julio. Se trata de una convocatoria de dos días no sólo a la realización de contactos directos entre empresas de ambos países en sendas rondas de negocios, sino que además está prevista una jornada de visitas a empresas.

Y el detalle novedoso de la convocatoria a la edición 2019 de esta ya tradicional misión multisectorial ya no se limita a firmas del sector alimentario, productoras de agroalimentos o bebidas, en particular vino. “El objetivo de la misión es conformar una delegación de empresas exportadoras y potenciales exportadoras en distintos rubros”, precisaron fuentes de ProCórdoba. Se supo que la convocatoria se dirige específicamente a firmas de los sectores:

• Alimentos: alimentos y bebidas alcohólicas (vinos), entre otros, aptos para cadenas de supermercado y retail.

• Productos no alimenticios: limpieza, perfumería, utensilios y accesorios, aptos para cadenas de supermercado y retail.

• Manufacturas industriales: metalmecánico (máquinas y herramientas para la industria de referencia, minera y otras); eléctrico-electrónico; equipamiento médico, entre otros.

En la edición 2018 de la misión argentina a Perú se incluyó junto a la ronda de negocios la realización de un networking dinner “Sabores Argentinos” con alimentos y vinos de toda la región centro y Cuyo, aunque en la edición actual no se informó nada al respecto.

Normalmente, la agencia ProCórdoba ofrece a las empresas interesadas en ser parte de la misión acceder a un programa de asistencia que incluye apoyo económico. “Se asistirá a las empresas participantes cubriendo hasta 50% del costo del paquete de viaje que comprende aéreo y alojamiento en habitación base doble (compartida)”, prevé el programa.

Como requisito primordial, toda firma interesada debe estar registrada o haber iniciado el proceso de registro en el Directorio de Oferta Exportable de la provincia de Córdoba (www.exportadoresdecordoba.com), aunque si aún no se encuentra inscripta puede hacerlo inmediatamente.

Se estima que en un plazo máximo de dos semanas se confirmará el número de firmas participantes y el monto preciso tope de asistencia que recibirá cada empresa parte de la misión.