Cisma en las cámaras patronales: discuten si proteger el trabajo o el comercio global

Mientras la Unión Industrial apoya la decisión del Gobierno, la Cámara de Comercio y la de importadores la criticaron fuertemente y pidieron su “reconsideración”.

Estos últimos dicen que afectará -a larga plazo- la producción y el trabajo, porque impactará en el corazón de la economía nacional

Javier De Pascuale jdepascuale@comercioyjusticia.info

La salida de Argentina de la mesa de negociaciones económicas y comerciales del Mercosur con otros países y regiones generó esta semana un cisma entre las organizaciones patronales nacionales.

Mientras la Unión Industrial Argentina avaló sorpresivamente la medida con la convicción que así se defiende el trabajo y la producción nacional, la Cámara de Comercio y la poderosa Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), que agrupa a los importadores, cuestionaron la decisión con mayor o menor intensidad.

“La decisión manifestada por la Cancillería argentina de no continuar ejerciendo el derecho que le asiste de representar al país en el Mercosur en el marco de negociaciones comerciales y económicas con terceros países (las que tienden a la celebración de tratados internacionales entre el Mercosur y esas naciones) supone una inédita acción de Argentina que –de este modo y por primera vez– decide no ser parte de un ámbito institucional central del bloque al que pertenece”, expresó en un cuidado comunicado la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en los hechos la entidad patronal más grande del país.

“La decisión saca a la Argentina de una mesa en la que estará depositada buena parte de la futura energía política del Mercosur, con la consecuente pérdida de intensidad en la relación con los socios en términos integrales”, disparó por su parte la Cámara de Importadores, poco afecta a emitir documentos de ese tipo, antes de solicitarles a las autoridades nacionales la “reconsideración” de una decisión que había sido advertida por la Argentina a sus socios y que fue tomada personalmente por el presidente Alberto Fernández, según fuentes de Cancillería.

Argentina se retiró de las negociaciones externas del Mercosur, tanto de las que se encuentran en curso (Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano) como de las futuras. Según lo informado, la decisión no afecta los acuerdos concluidos con la Unión Europea (UE) ni con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Tampoco implica la salida o la suspensión de Argentina del bloque.

Sin embargo, el efecto más concreto es que los restantes socios (Brasil, Paraguay y Uruguay) “podrán continuar con una activa agenda externa negociadora mientras que la Argentina queda afuera”, subrayaron las autoridades de CIRA. Es una posición que “no se corresponde con la Decisión de Consejo del Mercado Común 32/2000 que establece que los Estados Parte negocian acuerdos comerciales en forma conjunta con terceros países o grupos de países”, advirtieron.

El Gobierno basó su decisión en el posible impacto de estos acuerdos sobre la industria nacional, sus empresas y el empleo. Pero los importadores recordaron que 80% de las compras que hace el país al mundo se destinan a la producción a través de bienes de capital, insumos intermedios, piezas y accesorios. “Eso convierte a las compras externas en insumos fundamentales para la producción de bienes transables y para el mercado interno”, razonaron los importadores.

Nuestro país tiene un coeficiente muy bajo de participación en el comercio internacional: sus importaciones de bienes y servicios solo representaron 15% del PBI en 2019, lo que la ubica entre las seis economías más cerradas del mundo.

Asimismo, las importaciones argentinas de bienes culminaron el año pasado en 49.125 millones de dólares, el menor nivel desde la crisis de 2009. Además, las importaciones acumularon veinte meses de caída interanual en marzo de 2020. “Si Argentina se quedara fuera de los acuerdos del Mercosur con terceros mercados, perdería ventajas tales como desgravaciones arancelarias y otras mejoras en el acceso a mercados de los nuevos socios extrazona. A su vez, perdería las preferencias arancelarias en el mercado regional y en Brasil (su principal socio comercial), ya que se verían erosionadas por nuevos acuerdos de los cuales Argentina no formaría parte”, precisó el documento que difundió CIRA el martes.

Recordaron además que “todos los acuerdos que se están negociando contemplan cláusulas de escape que permiten la posibilidad de incluir productos como excepciones, acordar condiciones especiales de acceso a los mercados y aplicación de medidas de salvaguardia”.

La decisión gubernamental “luce cuanto menos apresurada”, dijeron finalmente los importadores, “ya que de acuerdo con la información que se dispone las citadas negociaciones no se encuentran tan avanzadas como para entrar en la fase final”, sin contar con que la globalidad de la pandemia de hecho afectó gravemente el ritmo de las negociaciones de la mayoría de los acuerdos, en todos los países y bloques.

“Argentina necesita más comercio internacional”, reclamaron. Necesita “mayor vinculación con el mundo y más acuerdos comerciales para recuperar un sendero de crecimiento económico sostenido. Un Mercosur fortalecido y los acuerdos comerciales del bloque con el mundo constituyen una plataforma para mejorar la inserción internacional de Argentina.

Por ello es necesario fortalecer la capacidad negociadora de nuestro país, plantear las prioridades de Argentina en el Mercosur y hacerlas valer en la mesa de negociación”, afirmó la CIRA.