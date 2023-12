Neonatal: concluyó la instrucción y se espera que comience el debate oral

El fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por la muerte de cinco bebés. Serán juzgados la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio calificado, y ocho ex funcionarios provinciales, entre ellos el ex ministro de Salud, Raúl Cardozo

La investigación de los cinco bebés muertos en el Hospital Neonatal de Córdoba concluyó 2023 con la elevación a juicio de una de las causas más resonantes que investiga la justicia provincial.

A la enfermera que será juzgada por homicidio calificado e intento de homicidio agravado se sumó en noviembre la elevación a juicio de ex funcionarios tanto del mencionado nosocomio como del Ministerio de Salud provincial acusados de “encubrimiento”.

Entre marzo y junio de 2022 murieron en el Neonatal cinco bebés y otros ocho sobrevivieron aunque sufrieron similares problemas. La causa judicial tiene dos partes. En la primera, la principal sospechosa es la enfermera Brenda Agüero, detenida desde mediados de agosto de 2022 y acusada de homicidio calificado por aplicar un método insidioso en el caso de las cinco criaturas e intento de homicidio en los otros ocho bebés.

En la segunda parte de la causa hay ocho ex funcionarios involucrados, seis de los cuales trabajaban en el hospital. Todos están imputados por los delitos de omisión, encubrimiento y falsedad ideológica.

Entre los acusados también se encuentra el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, a quien se acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También irá a juicio la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, quien está detenida con prisión domiciliaria.

Además, están acusados la ex subdirectora médica del Neonatal, Claudia Ringelheim; la ex jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores; las médicas Adriana Moralez y María Alejandra Luján; la ex jefa de Enfermería Alicia Ariza y el ex subdirector administrativo del Neonatal Alejando Escudero Salama.

Del Ministerio de Salud también está acusado Alejando Gauto, ex director de Legales del Ministerio de Salud.

El fiscal Garzón dejó en suspenso la elevación a juicio contra el ex secretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, a quien tiene acusado bajo las mismas figuras que el ex ministro Diego Cardozo.

Carvajal tiene aún pendiente un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia por su intención de sumar como codefensor al penalista Justiniano Martínez, un hecho que fue resistido por el fiscal Garzón porque la existencia de una amistad previa el ingreso a la causa de Martínez obligaría a su apartamiento.

Pruebas

La causa comenzó a investigarse en agosto de 2022. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.

Las exhumaciones correspondieron a bebés que habían nacido y fallecido el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo de 2022, en tanto la investigación principal alcanza a cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de ese año.

Las autopsias que se realizaron a dos de los bebés revelaron que sufrieron un cuadro de hiperpotasemia, el cual habría sido el resultado de un “exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”. De la misma forma, descartaron que hubieran tenido algún tipo de patología preexistente e indicios de errores y mala praxis.