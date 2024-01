Llaryora dispuso utilizar el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre

El Gobernador se encuentra en permanente comunicación con las autoridades de la zonas más castigadas

El secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, recorrió el sábado el sur provincial, donde se entregaron chapas, colchones, alimentos y agua a las familias afectadas.

En tanto, el gobernador Martín Llaryora se encuentra en permanente comunicación con las autoridades de las localidades más castigadas por el meteoro. El fenómeno afectó a varias localidades del territorio provincial la noche del sábado y madrugada de ayer domingo, con focos severos en el centro, sur y oeste.

Frente a esta situación, Llaryora dio instrucciones a la ministra Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, para acelerar la asistencia social de las familias afectadas.

Más allá del envío inmediato de enseres indispensables -tales como colchones, frazadas, chapas, agua y alimentos no perecederos- el Gobernador dispuso aplicar el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que prevé subsidios destinados a la reparación de daños muebles e inmuebles ocasionados por eventos climáticos.

Asistencia a Río Cuarto

Cassinerio, junto al intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y al director de Políticas Sociales, Gustavo Medina, recorrieron el pasado sábado la localidad de Las Higueras, donde también se destinó ayuda para viviendas seriamente dañadas.

“De acuerdo al relevamiento que está realizando el municipio, vamos a estar trabajando con el apoyo económico a las familias damnificadas”, señaló Cassinerio.

Un informe preliminar indica que al menos 50 familias se vieron afectadas en la ciudad de Río Cuarto, Las Higueras y Holmberg, quienes serán asistidas a través del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre.

Otras localidades

La fuerte tormenta afectó en primera instancia la zona sur provincial, para luego trasladarse al centro y oeste, donde el sábado y ayer se registraron fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua y granizo en cortos períodos de tiempo.

La Secretaría General de Desarrollo Social se comunicó con intendentes y jefes comunales de las localidades de Villa del Dique, Villa Ciudad Parque, Los Reartes, Santa Rosa, Villa General Belgrano, Jesús María, Colonia Tirolesa, Alta Gracia, Villa del Prado, Despeñaderos y Villa Huidobro, entre otras.

Se les aseguró la ayuda provincial, tanto a las familias afectadas como a los municipios. Por tal motivo, se prevé en tanto el envío de chapas, colchones, frazadas, agua y alimentos para la contención de situaciones de emergencia.

Caber recordar que la ayuda a los damnificados, previo relevamiento de daños, proviene del mencionado Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre.

En el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió ayer domingo a la tarde alertas de nivel amarillo por tormentas para las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La alerta rige para norte y centro de la provincia de Santa Fe, casi todo el territorio de Tucumán, y sur, centro y oeste de Corrientes, precisó el organismo meteorológico.

Además, este, sur y centro de Entre Ríos, centro, sur, este y oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de San Luis, este de Catamarca, centro y norte de Salta y este centro y norte de Jujuy.

En estas áreas se registrarán tormentas, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 mm, los que pueden ser superados en casos específicos.

Por este motivo, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo hace referencia a «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas», precisó el organismo.