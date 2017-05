Un informe de la Fundación Observatorio Pyme (FOP) difundido ayer también reveló que 39% de las firmas se siente amenazado por los productos del exterior. Además, por primera vez se detuvo la caída exportadora que se venía experimentando desde el año 2009

La Fundación Observatorio Pyme (FOP) publicó ayer su último informe especial sobre “Competitividad e inserción internacional de las pymes industriales argentinas”.

La mejora de competitividad generada el año pasado tras la devaluación permitió a las pymes industriales frenar la caída exportadora y su grado de apertura comercial. Pero la suba del tipo de cambio no fue suficiente para disminuir la presión de las importaciones en el mercado interno de las pequeñas y medianas empresas.

“A pesar de que en 2016 los productos nacionales fabricados por las pymes industriales resultaron más baratos con respecto a la competencia de manufacturas importadas, estas empresas perdieron espacio de mercado interno a favor de las importaciones: la proporción de pymes industriales que perdió mercado interno pasó de 13% en 2015 a 21% en 2016”, puntualizó el informe.

¿Cómo se explica que a pesar de que las importaciones se hayan encarecido, la pérdida de mercado interno de las pymes se haya agravado? A esta pregunta, el informe del FOP responde que durante 2016 la producción de las pymes industriales disminuyó 8%. Sin embargo, la importación de bienes competitivos de la producción local no disminuyó con la misma intensidad. La producción nacional de las pymes fue muy sensible a la caída del PBI de 2016, mientras que las importaciones lo fueron mucho menos.

“Mediante este mecanismo las importaciones ocupan hoy una porción más importante en el mercado interno que en 2015: no existe una invasión de importaciones pero sí una mayor presencia de las mismas en el mercado nacional. Éste es el origen de la preocupación manifestada tanto por los industriales pymes como por el Gobierno mismo”, destaca el FOP.

Mejora exportadora

Si bien las pymes industriales perdieron participación de mercado a manos de los productos importados, mejoraron su performance exportadora el año pasado.

Según el informe, en 2016 la rentabilidad de las exportaciones de las pymes aumentó 17%, lo que explica que el núcleo duro de las firmas que venden al exterior haya dejado de caer desde 2009 y se haya estabilizado en 12,5% y la apertura exportadora en 14%.

“La observación que más impresiona es la caída generalizada tanto de la cantidad de pymes exportadoras como de la participación de las exportaciones en las ventas totales de dichas empresas (apertura exportadora)”, plantea el informe.

De todos modos, destaca la mejora en la performance durante el 2016 producto, básicamente, de la salida del cepo y la devaluación. La mejora de la competitividad internacional de las pymes industriales radicó en que mientras que la depreciación del peso se aceleró 32 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2015 (52% versus 20%), las firmas sólo aceleraron sus precios internos en 8 puntos (31% contra 23%).

Además, los precios de exportación de sus productos se incrementaron 1,5% en dólares. Ello generó un abaratamiento de las manufacturas nacionales para el resto del mundo. Sin embargo, la FOP aclaró que “la ventaja lograda con la devaluación no podrá ser sostenible si no se acompaña con una adecuada política industrial y comercial, dado que su efecto por sí solo es transitorio”.

Por último, otro dato que arrojó el informe es que entre 2009 y 2016 el único sector que logró incrementar la proporción de pymes exportadoras fue el sector químico. No obstante, durante el mismo período este sector disminuyó muy significativamente la proporción de sus ventas orientadas al mercado internacional. En síntesis, más pymes químicas operan en el mercado exportador, pero a un promedio de ventas al exterior inferior al registrado en 2009/2010.