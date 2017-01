El concesionario Córdoba Náutica, con experiencia en ventas de alta gama, buscará llegar a un público de alto poder adquisitivo e incorporar nuevos usuarios amantes del tiempo libre. Invirtió US$2 millones

Las primeras marcas de lanchas y motos de agua a escala mundial llegan a Córdoba para formar parte de otra opción más para el entretenimiento familiar.

Se trata de los equipos de primera línea, tanto en calidad como en ventas, Quicksilver y Sea-Doo, que comenzarán a ser vendidas por el concesionario oficial Córdoba Náutica, que hoy abrirá sus puertas en un local de 700 metros, entre cerrados y semicubiertos, en avenida Colón 4516, en la capital provincial.

La firma invirtió dos millones de dólares en la sucursal y en el stock, y espera vender 120 unidades el año próximo. “Esto equipos se comercializan en Argentina pero llegan a Córdoba por primera vez, con el objetivo de atender a un público aficionado a la náutica, así como de captar a un nuevo mundo de usuarios”, dijo a Comercio y Justicia Pablo Quijada (foto), socio director del concesionario.

“Vamos a competir con lo que ya existe en el mercado y vamos a buscar nuevos clientes que encuentren en la náutica una posibilidad de compartir con sus familias. Están tanto tiempo buscando la forma de ganar dinero, que valoran y necesitan el tiempo de descanso y de calidad y ésta es una excelente opción”, añadió.

Para mostrar los productos, el salón se abrirá con un estilo “informal y relajado” propio de la actividad: habrá una barra de bebidas, los vendedores no tendrán escritorios y podrán mostrar in situ los equipamientos. También ofrecerá after office y otras actividades a los clientes.

“También los invitaremos a vivir experiencias con nuestras lanchas”, dijo Quijada, especialista en ventas premium, quien aseguró que deben apelar a la creatividad para diversificar el mercado.

La innovación

A diferencia de lo que ya existe en el mercado cordobés, en su mayoría productos fabricados localmente, Córdoba Náutica ofrece en un salón de ventas, stock disponible de todos sus productos.

El cliente puede comprarlo en el momento, mientras que en los actuales astilleros corren con demoras de entrega de hasta sesenta días”, añadió.

La llegada al público objetivo, en su mayoría de alto poder adquisitivo, no será tarea difícil para la concesionaria, que ya tiene su cartera y canales aceitados en éste segmento.

Vale destacar que Quijada también es socio director de Auto Munich, el concesionario de BMW.

Los productos parten de 270 mil pesos, las lanchas más pequeñas (fondo plano y menos accesorios) y las motos de agua desde 230 mil pesos, según precisó Quijada. Por otra parte, también se comercializan terceras marcas como Aquamarine, para pescadores y aficionados, con precios que parten de 200 mil pesos.