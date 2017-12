El dictamen de la reforma previsional se aprobó en un clima de tensión

La iniciativa se debatió en el plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se registraron empujones y gritos entre empleados de seguridad e integrantes e distintas asociaciones que querían presenciar la reunión

El plenario de comisiones de Previsión y Presupuesto de la Cámara de Diputados -donde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expuso sobre la ley de reforma previsional- se desarrolló ayer en un clima de tensión, con insultos, gritos y empujones ante las dificultades de asociaciones sindicales y de jubilados para expresarse en la reunión.

En el acceso al anexo de la Cámara baja se registraron empujones entre los empleados de seguridad y quienes pretendían acceder a presenciar la reunión, entre ellos, un grupo de sindicalistas y manifestantes de tercera edad.

En ese contexto, el titular del bloque del Frente para la Victoria, el diputado Augustín Rossi, intentó separar a los grupos en conflicto, a los gritos y parado sobre una mesa.

En tanto, en el interior de la sala donde se realizó el plenario, diputados del Frente para la Victoria-PJ y de otros bloques opositores abucheaban al ministro y a diputados oficialistas.

El presidente de la comisión, el macrista Eduardo Amadeo, llamó reiteradamente al orden e incluso tuvo que interrumpir al ministro para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos ante los constantes gritos registrados en la sala.

En ocasión del debate, Triaca defendió el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo al señalar que, según indicó, busca “brindarle sustentabilidad al sistema previsional argentino” y que “fue respaldado por 23 de los 24 gobernadores y por la mayoría de los senadores”.

En la reunión plenaria, Triaca dijo que “hay una oportunidad de discutir por primera vez desde hace mucho tiempo sobre la sustentabilidad del sistema previsional argentino”.

Al ser interrumpido por algunos diputados opositores que cuestionan la reforma, el ministro expresó: “Algunas voces que estamos escuchando son las que no lograron interpretar el resultado de las urnas expresado por el pueblo argentino”.

Los acusó también de tener “desprecio por lo republicano, por los valores”.

“Hay que hablar de la sustentabilidad del sistema previsional mirando no sólo esta generación sino las futuras generaciones. Hay mucho por discutir y se requiere mucha madurez”. Asimismo, el ministro puso de relieve que “hay diferencias entre aportantes por 30 años y quienes no lo hicieron; los que accedieron a la jubilación con moratoria y sin moratoria”.

También mencionó la inequidad entre “los aportes de los empleados en relación de dependencia y los de los autónomos, y los haberes jubilatorios que luego cobra cada uno”.

Luego de un cuarto intermedio dispuesto por el presidente de la comisión Eduardo Amadeo (PRO), el ministro concluyó su exposición sobre el proyecto.

“Muchos que defienden el sistema de movilidad anterior (el actual) no lo han hecho cuando perdieron los jubilados. Con ese sistema hubo dos períodos en los que los jubilados han perdido con los aumentos”, aseveró.

Reforma tributaria

En otro orden, los legisladores del oficialismo y del bloque justicialista lograron emitir también ayer a la tarde dictamen al proyecto de reforma tributaria en una comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la iniciativa será tratada en el recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima.

El proyecto contempla, entre otras cuestiones, gravar la renta financiera, beneficios para las empresas que inviertan sus ganancias y rebajas del IVA para productos de la canasta familiar, además de crear un gravamen de 17% para la cerveza y un esquema gradual para las bebidas azucaradas.

La iniciativa que se debatirá finalmente en el recinto tiene cambios respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.