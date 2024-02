“Con el ChatGPT se va a dar una mayor alfabetización jurídica de la población”

El abogado en Derecho de Alta Tecnología y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Alejandro Batista, afirma que la inteligencia artificial es una herramienta que será utilizada por las personas para acceder rápidamente a información jurídica, lo que redundará en menos situaciones conflictivas

Por Carolina Klepp

¿Cómo está impactando el ChatGPT en el mundo jurídico? La situación en que abogados estadounidenses usaron ChatGPT para redactar un escrito y se descubrió que la aplicación de inteligencia artificial (IA) se había inventado una serie de supuestos precedentes legales, sirve de disparador del análisis.

“Los sistemas de inteligencia artificial que nos están asombrando cada vez más en el tiempo es para prestarle atención, todo depende de como uno tome la herramienta y para qué la utilice. Se la puede utilizar para muy buenos fines y son muy interesantes y muy útiles, y también se las puede utilizar con malos fines. En estos días hemos visto una cantidad de publicaciones deep fake de Taylor Swift que surgieron con imágenes pornográficas, algo que es tremendo”, explica Alejandro Batista, abogado en Derecho de Alta Tecnología y docente de la Universidad Nacional de La Plata.



Respecto al caso disparador, advierte: “Lo que sucedió ahí es una mala función de abogados porque consultaron en ChatGPT jurisprudencia y fundamentos para una demanda que estaban llevando adelante contra Avianca y, sin chequear, copiaron y pegaron esos antecedentes en la demanda. Luego, el juzgado verificó y se dio cuenta de que esos fallos no existían e intimó a los abogados que tuvieron que reconocer que utilizaron el ChatGPT pero que no habían chequeado la información. Eso fue considerado una actitud de mala fe por parte del juzgado que los multó con 5.000 dólares, no por el uso del ChatGPT sino por haber introducido información falsa en el desarrollo de la causa”, dijo el fundador de LegalTiC.

– ¿Qué cree que ocurrirá con el uso del ChatGPT en derecho?

– Es una herramienta que nos puede facilitar y mucho a los profesionales y a las personas. Creo que se va a dar una expansión en la alfabetización jurídica de la gente. Los abogados hasta ahora recibíamos el problema y hacíamos desde el primer abordaje y encuadre general hasta el tratamiento, su canalización a través de las distintas vías, sea un contrato, una demanda, una presentación. Cada vez más, ese primer abordaje del problema, lo van a hacer las personas con estas herramientas.

No está mal que una persona pueda tener acceso rápido a información jurídica general que le puede servir en ciertos casos, pero que no le va a terminar de resolver el problema, y ahí vamos a entrar los abogados. Vamos a entrar a confirmar o a desmentir este tipo de herramientas, así como en un primer momento le pasó a otras profesiones también. Por ejemplo, cuando uno va al médico ya previamente Google los síntomas que tiene, algo que no es aconsejable pero lo hacemos, esto va a pasar lo mismo con los temas jurídicos.



– ¿Se sienten amenazados de que el ChatGPT les quite trabajo?

– La sensación de amenaza que viven los abogados está muy presente. Hay situaciones que uno no va a poder controlar y partes que sí, como por ejemplo si se le autoriza o no -como ocurrió tiempo atrás- una prueba en vivo donde una persona iba a estar autoasistida en un juzgado con el ChatGPT Do Not Pay. Pero nadie le puede impedir a una persona que busque información jurídica por internet o que utilice algunos de estos chats. Creo que se va a dar una mayor alfabetización jurídica de la población que va a redundar en menos situaciones conflictivas.