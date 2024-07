Cómo se puede planificar un patrimonio a través de un fideicomiso

El doctor en Derecho Carlos Molina Sandoval dictará un curso organizado por Comercio y Justicia en el cual brindará recomendaciones prácticas y sugerencias para darle flexibilidad a este instrumento que es cada vez más utilizado en estos tiempos

Por Silvina Bazterrechea

El Contrato de Fideicomiso como planificación patrimonial es una herramienta muy poco desarrollada en el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque se trata de una figura cada vez más utilizada por su flexibilidad jurídica.

Cómo proteger el patrimonio de las empresas familiares, cómo transmitir activos de una generación a otra que, en la medida de lo posible, esté exenta de costos y complicaciones es una de las preocupaciones de estos tiempos.

A dichos fines, la figura del fideicomiso resulta muy adecuada, en particular aquella que la doctrina ha denominado de “Planificación Patrimonial”.

El abogado Carlos Molina Sandoval, doctor en Derecho y magíster en derecho empresario dictará el curso “El Fideicomiso en la planificación patrimonial y sucesoria” organizado por Comercio y Justicia, que iniciará el próximo 25 de julio.

Entre otros aspectos, el curso abordará conceptos generales sobre los principales aspectos y características de la planificación patrimonial y sucesoria y las ventajas y desventajas de estos fideicomisos. Se analizarán los precedentes judiciales más destacados en la materia y se brindarán recomendaciones prácticas y sugerencias para darle flexibilidad al instrumento.

-¿Qué se entiende por planificación patrimonial familiar en un Contrato de Fideicomiso?

– El fideicomiso como lo dice su término es una comisión en confianza, o de fe, esa comisión en confianza puede incluir muchos objetivos, originalmente se usó y se sigue usando en los fideicomisos inmobiliarios, hoy se profundizó mucho la figura pero también se utiliza para organizar patrimonios.

– ¿Cuál es la ventaja que aporta esta herramienta?

-La ventaja de los fideicomisos es que es muy versátil, es como una especie de traje a medida en donde las partes pueden organizar sus intereses, el fidecomiso en la práctica se está usando para adelantar la sucesión.

En este curso analizaremos cómo se puede planificar un patrimonio a través de un fideicomiso. La planificación patrimonial es un concepto que incluye la creación de instrumentos jurídicos, de documentos de análisis fiscales y contables que procuran la transferencia de la propiedad de una familia, de una empresa familiar desde el dueño hacia otros familiares- o inclusive asociaciones de caridad- desde un punto de vista eficiente; esto implica menor costo jurídico, menor riesgo jurídico y menor costo impositivo.

En esta planificación lo que se busca es estructurar un equilibrio entre un derecho imperativo -que es el sucesorio- donde uno no puede hacer ciertas cosas, y la libertad de planificación, la libertad de realización de los negocios, el principio de autonomía de la voluntad y la protección de la familia y los herederos en esa combinación.

– ¿Los fideicomisos se han convertido en una estrategia cada vez más utilizada en materia de planificación patrimonial?

-Sin dudas es una herramienta importante entre las muchas que existen en la planificación patrimonial. El fideicomiso no se aplica en todas las planificaciones, hay planificaciones que usan otras herramientas: el usufructo, acuerdos patrimoniales, donaciones, el protocolo familiar, seguros de vida. El fideicomiso se da en algunos casos y es muy eficiente. La planificación requiere de una técnica para poder desarrollarla y hacer llegar el patrimonio a los herederos de una manera más adecuada.

Hay dos tipos de fideicomisos que son los más importantes: uno el testamentario, que no es más que un testamento que tiene la carga de crear un fideicomiso cuando la persona muera y, el otro, es adelantarse a esa sucesión a través de un fideicomiso de planificación sucesoria o de planificación patrimonial. Son dos herramientas distintas que a veces se confunden pero que, en ambos casos, tienen como objetivo ordenar la herencia para que el día de mañana los herederos no se peleen, no se generen conflictos o no tengan costos fiscales en esa situación.

-¿Qué cambios se han introducido en materia de fideicomisos?

-Hubo varios cambios, si bien se mantiene la estructura algunas modificaciones permitieron mejorar la posibilidad de utilizarlo. Uno de los cambios importantes tiene que ver con la inscripción del fideicomiso en el Registro Público de manera que los terceros puedan conocer esa figura, además tiene algunas variantes como que los fiduciarios puedan ser beneficiarios; entonces en un fideicomiso de planificación patrimonial, perfectamente un heredero puede ser fiduciario encargado de instrumentar o realizar esa organización del patrimonio.

