Cómo se está aplicando hoy el Régimen de Riesgos del Trabajo en la práctica judicial

En la justicia laboral existen múltiples desafíos a la hora de interpretar y aplicar la normativa en tribunales. El camarista Marcelo Salomón analizó las situaciones, supuestos y contingencias que tiene el sistema. Brindará herramientas claves en los juicios por accidente o enfermedad del trabajo

Por Carolina Klepp

Entre la ley y la realidad existe un desafío para interpretar y aplicar el Régimen de Riesgos del Trabajo en los tribunales. El camarista laboral Marcelo Salomón analiza las situaciones, supuestos y contingencias que tiene el sistema, aplicado a los reclamos y a la práctica judicial.



Junto a los vocales de la Cámara del Trabajo de Villa María, Carlos Matías De Falco y Andrés Moreno, brindarán herramientas para preparar la acción por accidente o enfermedad del trabajo y ofrecer y diligenciar prueba necesaria. Los tres jueces dictarán el curso Régimen de Riesgos del Trabajo aplicado a la práctica judicial que inicia el 10 de junio, organizado por Comercio y Justicia Capacitaciones.



En este marco, Salomón brindó un anticipo de lo que será la capacitación.

“¿Cómo tienen que hacer los abogados el cómputo de incapacidades, cómo tienen que pedir las pruebas? La prueba es muy distinta si la incapacidad está listada o no está listada, la relación de causalidad es distinta”, ejemplifica Salomón sobre cuestiones a desentrañar en los juicios. Considera clave que los letrados identifiquen y puedan utilizar los supuestos prácticos en la dinámica judicial.



Los docentes aportarán su expertise que proviene no solo del rol de magistrados sino también de sus trayectorias del otro lado de la barandilla. En el caso de Moreno, antes de ser juez fue abogado de ART; De Falco fue abogado litigando contra ART, y Salomón le suma su trayectoria académica como profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

“Esa mirada de los tres, hoy en función judicial, nos permite en la diaria trasladar eso de la práctica”, afirmó Salomón.

Los riesgos del trabajo comprende dos grandes esferas: las enfermedades y los accidentes.

“Las enfermedades si están listadas es un esquema, si no están listadas es otro. En el mundo de los accidentes hay mucha casuística, en los accidentes in itinere hay supuestos que, por ejemplo, en los convenios de la OIT están regulados y no está en la Ley de Riesgos. La idea del curso es hacer casuística y práctica, es decir, de los supuestos al expediente judicial”, remarcó el doctor en derecho y docente universitario.

La capacitación también abordará lo referido al accidente de trabajo en el teletrabajo.

Para graficar, el juez ejemplifica con el caso de alguien que se encuentra en relación de dependencia en Argentina pero tiene que trabajar en España, que al no tener buena señal de wifi en el hotel donde se hospeda se traslada a otro lugar y en el tránsito a ese nuevo sitio tiene un accidente. “¿Es un accidente de trabajo o no lo es? ¿Quién cubre las prestaciones en España? ¿Y si hay que traer a esa persona a Córdoba, cómo opera eso?”, plantea como disparadores Salomón.

Asimismo, opinó que hay estructuras normativas de otro siglo con las que se pretende dar respuesta a problemas del siglo 21: “El teletrabajo y el sistema de riesgos del trabajo no tiene una regulación específica”.

“¿Cuántos accidentes en teletrabajo hay? Pocos, pero los que tocan, explotan. Una cosa es cuando ocurren en Argentina, pero ¿y si es en el extranjero? No está prohibido si tiene que dar prestaciones en el extranjero”, analizó.



Además, se refirió a la existencia de un sistema binario de otro tiempo en materia laboral, en el que se considera dependiente o autónomo: “En el siglo 19 y 20 la producción era en serie, entonces era fácil identificar a un empleado, a un dependiente, en una fábrica, en un puesto de trabajo, no había tanta fragmentación en la producción, todo eso fue cambiando, y cambió aceleradamente”. “Ese sistema binario -agregó- no contiene hoy la realidad de la gente que presta tareas”. En este sentido, comentó experiencias europeas que contemplan otras opciones que superan esa mirada binaria en materia de derecho laboral.

Temáticas en foco

El curso Régimen de Riesgos del Trabajo aplicado a la práctica judicial abordará:



* Enfermedades profesionales: Enfermedades listadas y no listadas; Relación de causalidad: Decreto 1278/00; Normativa de la OIT; Inculpabilidad; Prueba de los eximentes y preexistencias: examen preocupacional, entre otros.

* Accidentes por el hecho y en ocasión del trabajo: Caracterización del accidente; Extensión de la ocasionalidad; Caracterización del accidente in itinere en el ordenamiento interno; Supuestos no contemplados en la ley 24.557: normativa de la OIT; Eximentes del accidente de trabajo, entre otros.



* Incapacidad y su determinación judicial: Uso de las tablas de incapacidades; La capacidad residual; Factores de ponderación; Sumatorias; Prueba de la incapacidad. Puntos de pericia; Vicisitudes del ofrecimiento y producción de dictámenes periciales; Control de parte y de oficio del dictamen pericial. Impugnación. Valor probatorio de la pericia de oficio y de parte.



* Casuística judicial.