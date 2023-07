Tres de cada diez médicos residentes que se desempeñan en el área de cardiología aseguraron recibir un sueldo inferior al salario mínimo, vital y móvil, según una encuesta realizada por el Consejo Argentino de Residentes en Cardiología, cuyos resultados preliminares fueron difundidos hoy por la Sociedad Argentina de Cardiología, que advirtió sobre las condiciones de «precariedad laboral» en el sector.

Se trata de las primeras conclusiones de un relevamiento realizado entre 250 médicos y médicas residentes en cardiología.

Allí, el 40% de las personas consultadas consignó que trabaja en promedio más de 80 horas semanales; en tanto 3 de cada 10 residentes señalaron que recibían, al momento del relevamiento, un sueldo inferior al salario mínimo vital y móvil; y el 30% aseguró no disponer de un lugar para descansar durante las guardias.

Así lo informó hoy a través de un comunicado la Sociedad Argentina de Cardiología que, a la vez, indicó que, según el relevamiento, el 83% pensó «en la posibilidad de emigrar del país para ejercer su profesión».

El trabajo fue realizado por el Consejo de Residentes en Cardiología (Conarec) en noviembre de 2022 y los resultados completos serán presentados en el próximo Congreso Argentino de Cardiología, que se realizará en octubre próximo, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología.

Entre las causas de ausencia de horizonte profesional, la SAC señaló la «precariedad, malas condiciones laborales, escasa contención, sueldos bajos y una elevada carga de horas de trabajo».

En tanto, Ricardo Iglesias, expresidente de la SAC, sostuvo que «la residencia médica se define conceptualmente como un sistema de aprendizaje supervisado y, si por motivos que hacen a la coyuntura económica, los educadores y los educandos no pueden trabajar en conjunto, el médico de planta (educador) no va poder estar supervisando, orientando, ni siendo modelo para los más jóvenes que están en formación».

Desde la Sociedad Argentina de Cardiología concluyeron en el comunicado que «debe ser una preocupación primordial que todo el sistema de salud priorice las políticas que correspondan para prestigiar la formación médica y la jerarquización profesional».