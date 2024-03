Maternidad y vuelta al trabajo: decisiones claves, derechos y responsabilidades

En el marco del Mes de la Mujer, un análisis para poder tomar decisiones sobre la crianza, educación y alimentación de los hijos. Cómo impacta el ámbito laboral, datos y sugerencias

Muchas madres trabajan hoy fuera de casa, en ocasiones llegan a la maternidad con un largo recorrido laboral y responsabilidades que les hacen plantearse rápidamente la vuelta al trabajo. En ese contexto, deben tomar múltiples decisiones de crianza, de educación formal e informal y de alimentación. Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, aportó su mirada al respecto.

En la actualidad, bombardeadas por la gran cantidad de información que llega sin filtro por muchos canales, las mujeres pueden llegar a sentirse muy exigidas por la sociedad: “se espera de ellas que tengan parto natural, que den de mamar durante muchos meses, que los tengan mucho a upa y, a la vez, que vuelvan al trabajo, que bajen rápido de peso y recuperen su cuerpo y su estado físico anterior, de modo que no se note que tuvieron un bebé, que estén informadas de temas políticos y de actualidad, ¡y que no descuiden a su pareja!”, graficó Maritchu.

En paralelo, la denominada “madre internalizada”, que Maritchu define como la representante interna de las madres de generaciones anteriores (madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas), les reclama que estén más presentes en la vida de sus hijos.

Todo el tiempo deben ir tomando decisiones, algunas más trascendentales y otras más pequeñas, cotidianas. Cada una está condicionada por múltiples aspectos, lo que a menudo estigmatiza y agobia fundamentalmente a la madre.

Desde el nacimiento, se toman decisiones como a qué pediatra se lo llevará, si se le permitirá al entorno alzarlo, calmarlo, si se le permitirá llorar o no, cómo se lo alimentará, si es a demanda o con horarios fijos, si es posible y suficiente con lactancia materna. En este punto cabe resaltar que la tasa de lactancia exclusiva a los seis meses creció un 50% en la última década y de la cual existe consenso de que es la mejor opción.



Las decisiones van desafiando las estructuras de maternidad o paternidad que en la pareja ambos miembros traen heredadas, en contraste con las que van construyendo y mediadas éstas por la mirada de la sociedad, la de parejas amigas, la información que ofrecen los medios de comunicación y redes sociales, el pediatra oficial y el pediatra amigo, entre otras fuentes.

Sobre este aspecto, Seitún aclaró que, para cada determinación sobre la crianza, la alimentación y la educación formal e informal, “ambos tienen el derecho, pero también la responsabilidad, de buscar y acceder libremente a información relevante y transparente sobre cada una de las alternativas disponibles y a hacer una elección en función de su preferencia y realidad familiar”.

En el caso de la alimentación, es necesario garantizar información objetiva para tomar decisiones, priorizando siempre la lactancia humana, pero sin desaprobar o juzgar a quienes no la pueden llevar a cabo, no logran sostenerla en el tiempo, no la eligen o no es una opción por el modelo de familia que formaron.