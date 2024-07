Empresas reaccionan a la desaceleración de la inflación modificando sus proyecciones de incrementos salariales

Nuevas tendencias para el segundo semestre del año. Caen las previsiones de actualizaciones en los sueldos. Resultados de una encuesta entre 500 empresas en el país



Ante las expectativas de baja de inflación para lo que resta del año, las empresas ajustaron los presupuestos de incrementos a la baja también a mayor velocidad. Así se desprende de la última Encuesta sobre Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA) que realizó Mercer el mes pasado entre 500 empresas.

Según la consultora en recursos humanos, las empresas argentinas prevén incrementos salariales para 2024 por un total acumulado de 180%. “Este valor presenta una caída de 11 puntos respecto al informe de mayo”, explicó el informe.

El panorama macroeconómico actual y el contexto de relativa incertidumbre continúan representando un reto para las organizaciones a la hora de ofrecer proyecciones para el año.



“Hasta mayo, los incrementos se situaban por encima de la inflación (81% vs 72%). Las empresas con casa matriz en Argentina reaccionan de manera más ágil al contexto, garantizando para mercado general una cantidad de incrementos superiores a las compañías subsidiarias de multinacionales. Ante las expectativas de baja de inflación, las matrices ajustaron los presupuestos de incrementos a la baja también a mayor velocidad: el presupuesto de las compañías nacionales se ubica un 12% por debajo de las compañías subsidiarias, cambiando la tendencia de reportes anteriores”, advierten los especialistas de Mercer.

Comparación entre industrias



El informe encuentra que la dispersión de incrementos entre industrias disminuyó en comparación con la edición anterior. Dentro de los criterios para definir incrementos, un 55% se basa en una combinación de factores, mientras que 16% se basa solo en el mercado y 14% traslada la inflación en el 100%.

Respecto a la cantidad de ajustes previstos por las compañías, otorgar ajustes cada dos meses sigue siendo la alternativa con mayor prevalencia.



“Las empresas están reaccionando a la desaceleración de la inflación modificando sus proyecciones de incrementos salariales anuales especialmente con impacto en el segundo semestre. En tal sentido, en nuestro relevamiento del mes de mayo observábamos que el 65% de las empresas proyectaban seis o más incrementos a lo largo del año mientras que en el mes de junio ese porcentaje descendió a 60%”, explicó Mercedes Bernardi, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.



Existen, además, compañías que no han cerrado su presupuesto anual o que lo revisan de manera continua. En ese sentido: 14% de las compañías no cuentan con un presupuesto anual para 2024. Además, no se perciben grandes diferencias entre los incrementos estimados pendientes de aprobación y los incrementos aprobados.