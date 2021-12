Por Carolina

Klepp

La pandemia impulsó, en el mundo, replanteos de carreras profesionales. Hay personas que quieren un empleo más flexible, bajo la premisa you only live once (sólo se vive una vez). Resultados de un monitoreo en Argentina

Ocho de cada 10 argentinos desean mayor flexibilidad en su trabajo. La demanda de balance entre trabajo y vida personal lleva a 75% de los trabajadores a buscar un cambio. Así surge de la segunda edición del año del workmonitor, difundido ayer por la consultora de recursos humanos (RRHH) Randstad, un informe que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluida Argentina.