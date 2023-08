Así se desprende de un reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La caída obedece a un retroceso en las cantidades exportadas, no solamente a la retracción de precios internacionales. Las ventas se concentraron principalmente en Chile y Brasil.

El primer semestre no fue bueno para las exportaciones argentinas, principalmente para los jugadores más chicos. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre enero y junio 2023 de este año las pequeñas y medianas empresas (Pymes) industriales lograron exportaciones por un total de US$ 1.714 millones, lo que dejó como resultado una caída del 18,5% en relación al mismo período del año pasado.

La baja no fue producto de una caída generalizada de los precios promedios internacionales, aunque algunos cayeron, sino que se debió a una fuerte baja de los envíos en volumen. De acuerdo al informe, en el primer semestre se enviaron al exterior 296.332 toneladas menos de mercadería que en 2022 (-19,4%).

Las pymes industriales en forma conjunta representaron el 5,1% del total exportado durante la primera mitad del año. Según el Indec, entre todas las empresas que venden al exterior (firmas chicas, medianas y grandes) alcanzaron una facturación de $33.509 millones en el primer semestre (24,5% menos que el año pasado).

Cuánto exportó cada sector

Aunque los números generales de exportaciones de pymes industriales fueron negativos, hay algunos rubros que lograron mejorar sus estadísticas respecto al año pasado. CAME, analiza 14 rubros industriales.

De acuerdo a los datos acumulados en el período analizado, el rubro con mayor crecimiento de la industria pyme fue el de “petróleo y combustibles”. En total, ese sector exportó US$ 34,9 millones y 55,8 mil toneladas, lo que representa una variación interanual positiva del 87,7% y 132,8% respectivamente.

No obstante, el de mayor incidencia, el rubro de químicos, sufrió una fuerte caída en sus envíos al exterior. De acuerdo al informe, entre enero y junio las pymes industriales de esa rama de actividad registraron exportaciones por US$ 396,1 millones. Si bien representaron el 12,9% del total, tuvieron una caída interanual del 16,7%.

El segundo rubro de mayor participación, el de “alimentos y bebidas”, también tuvo una primera mitad del año negativa. De acuerdo al estudio, las pymes de la industria alimenticia facturaron $393,7 millones por sus exportaciones entre enero y junio, un 23,1% menos que el año anterior.

Completa el podio de participación el sector de materiales eléctricos y sus manufacturas. Las pequeñas y medianas empresas que conforman este rubro exportaron en forma conjunta US$ 285,5 millones, con lo que registraron una caída del 4,9% en relación al período enero-junio del 2022.

También cayeron los rubros de “telas y manufacturas textiles” (-65,9%), industria maderera (-35,7%), “manufacturas diversas” (-27,5%), “papel y cartón” (-24,9%), “material de transporte y manufacturas de metal” (-24%), “pieles y manufacturas de cuero” (-16,1%), “plástico” (-14,5%) y minería (-13,6%).

Por su parte, crecieron en comparación al año pasado, además del sector petrolero, las empresas de calzados (2,9%) y tabaco (76,8%).

A dónde exportan las pymes

En el acumulado 2023, los principales destinos de las exportaciones estuvieron comprendidos en los países de América del sur.

El 53,9% (US$ 924,5 millones) de las exportaciones de las pymes industriales tuvieron como destino a los socios comerciales de nuestro subcontinente. Interanualmente, este número representa una disminución del 10,9%, comparado con el primer semestre del 2022.

Del total vendido a América del Sur por las pymes, US$ 215,5 millones corresponden a productos del rubro químicos, convirtiéndolo en el sector más representativo de las exportaciones pymes a la región.

Dentro de América del Sur, los principales socios de las pymes industriales argentinas, siguen siendo Brasil y Chile. Entre ambos destinos, acumularon el 29,6% de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre.

El segundo destino más frecuentado por las pymes industriales en el primer semestre fue la otra mitad del continente americano. Las pequeñas y medianas empresas exportaron US$ 322,5 millones a la región, lo que implicó una caída interanual del 24,2%.

El 13,3% de las ventas al exterior de las pymes tuvieron como destino al continente asiático. En total, las pymes exportaron a esa región US$ 227,7 millones. Interanualmente, se observa una caída del 25,2% en el total de dólares exportados al continente.

Luego, con el 11,8% del total de exportaciones, se ubicó Europa. A esa región, las pymes exportaron US$ 201,9 millones, un 28,7% menos en el período enero-junio del 2022.

En quinto lugar, el 1,2% de las ventas al exterior de las pymes tuvieron como destino al continente africano. Las pymes exportaron a esa región US$ 20,2 millones. Interanualmente, se observa una caída del 36,8% en el total de dólares.

Por último, en sexto lugar, el 1% de las exportaciones de pymes industriales tuvieron como destino al continente oceánico. El monto total de los productos vendidos a ese continente alcanzó los US$ 17,2 millones, lo que dejó como resultado una baja del 7,6% en la variación interanual.