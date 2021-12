Por Carolina

Klepp

Candela Villegas es doctora en derecho y escribana, investiga sobre derecho internacional privado y analiza la regulación de la actividad de las sociedades offshore en el país y la región. También estudia sobre derecho con perspectiva de género

Candela Villegas acaba de ser distinguida como una de las Jóvenes Sobresalientes, en el rubro Desempeño Académico, en el certamen de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Con 33 años, esta abogada, escribana y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tiene una dilatada carrera que la llevó a múltiples experiencias en el exterior, hecho que considera un “hito” en su trayectoria.

“Siempre tuve vocación por la parte académica, la docencia y la investigación”, describe Villegas, hoy becaria posdoctoral del Conicet y profesora de la UNC y de la Universidad Siglo 21 (US21).

“Es importante reconocer esta otra faceta del abogado. Se conoce más al abogado litigante, al que trabaja en tribunales, pero la carrera de abogacía es mucho más amplia, la investigación es una de las aristas, no de las más conocidas pero de gran importancia. Desde la manera como se conciben las políticas públicas, los proyectos legislativos, esto nos regula y tiene gran impacto en nuestras vidas”, afirma.

El certamen en el que fue reconocida tiene el fin de descubrir y difundir casos de esfuerzo y dedicación de los jóvenes en su labor social, política, académica, profesional, deportiva, artística y cultural, de emprendedurismo y ejemplos de vida.

En su caso, se esfuerza por “visibilizar y democratizar la ciencia”. “Se están haciendo algunas inversiones en Ciencias Jurídicas pero falta un montón y es importante que se empiece a visibilizar más”.



-¿Cuál es la investigación que hoy te desvela?



-Trabajo sobre el derecho internacional privado. Durante el doctorado y posdoctorado analicé la regulación que se hacía en nuestro país; y a nivel comparado, de la actividad de las sociedades extranjeras, de las empresas internacionales, con especial foco en la actividad de las sociedades offshore.

También mi otro campo es el derecho internacional privado con perspectiva de género. Esto surgió a partir de un grupo de migrantes sirios radicados en San Luis, con los que tuve la oportunidad de hacer un trabajo de extensión de la US21.



– ¿Qué estudiaste sobre las sociedades offshore?



– Analicé cuando las sociedades constituidas en el extranjero realizan actos aislados, es decir, que no se inscriben en nuestro país sino que realizan una actuación ocasional. Nuestra Ley General de Sociedades en ese sentido está regulada por la que era la Ley de Sociedades, que tuvo un intento de actualización con el Código Civil y Comercial. Mi directora de tesis -Adriana Dreyzin de Klor- estuvo en la Comisión de Reforma, en la cual se intentó hacer una readecuación de la normativa de derecho internacional privado en el código. Se logró en varias materias pero en materia societaria no. Es un tema que generalmente causa debate porque hay muchos intereses en juego, por ahí no es fácil lograr consensos. En la actualidad no se ha regulado específicamente la actividad de la sociedad offshore por medio de una ley en Argentina. Ése era mi trabajo de investigación en el doctorado. En el posdoctorado profundicé ese trabajo, haciendo un estudio comparado de cómo se regulaba en Argentina la actividad de las sociedades extranjeras y cómo se regulaba en Uruguay, Brasil, Paraguay, a nivel de Estados parte del Mercosur -y con una mirada hacia un futuro acuerdo con la Unión Europea-.

– ¿Y con qué te encontraste?



– La región necesita una armonización en materia societaria. Si pretendemos que el Mercosur pueda funcionar como un bloque integracionista necesitamos como mínimo tener la normativa de derecho internacional privado armonizada. Y, en ese sentido, las regulaciones son dispares y no facilitan las transacciones internacionales.

El Mercosur necesita plantearse cómo va a regular la actividad y a posteriori cómo va a ser la mejor forma de buscar una normativa aplicable en todo el Mercosur. Al principio tener una fluidez en el mercado interno y, por otro lado, favorecer la inserción de Argentina en el bloque a nivel mundial.

En mi tesis de doctorado presenté las bases de lo que consideraba que podía ser relevante a tener en cuenta por parte de los legisladores.

– ¿Qué significado le das a la distinción que te otorgaron?



– A toda persona que le interese la investigación, al derecho hay que desarrollarlo, y también estimular a los alumnos a viajar al exterior, buscar becas, hay un montón. Tuve la oportunidad de estar con cuatro becas en el extranjero y me cambió mucho la mirada de cómo pensar las relaciones internacionales en un mundo tan globalizado.

En ese sentido, entre los hitos fundamentales de mi carrera, uno fue la posibilidad de estudiar en el extranjero o en universidades que me den otra mirada.

El premio es un reconocimiento al esfuerzo, es un compromiso a seguir, contagiar e inspirar, en mi caso a los alumnos. Pienso en cómo los docentes marcan a los alumnos y en ir plantando semillitas en ellos. A buscar otras formas de ejercer la profesión más allá de las tradicionales y sobre todo desde el punto de vista de la igualdad de género.

Su trayectoria

Candela es abogada (UNC), escribana (US21) y doctora en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), graduada con premio Cuadro de Honor y Egresada Sobresaliente. Cursó su doctorado con beca doctoral del Conicet y actualmente se desempeña como becaria posdoctoral del Conicet, y cursa el Post-Doctoral Programme in New Technologies and Law, del International Centre for Human Rights Research (Italia). Es profesora de derecho internacional privado en la UNC y la US21.

Ha sido becaria de la Academia de La Haya de Derecho Internacional (Países Bajos) y seleccionada para asistir a los directed studies de los Summer Courses of Private International Law. Fue becaria para estancia de investigación en la Universidad de Granada (España) y también obtuvo una beca de la Fundación Carolina para un curso de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid (España). En 2020 fue seleccionada como becaria de Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law (Luxemburgo) para la 4th IAPL-MPI Summer School, para posdoc researchers (reprogramado para 2022).

En 2019 se desempeñó como visiting fellow en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), en el Weatherhead Center for International Affairs.

Ha sido directora y asistente de diversos equipos de investigación con vinculación nacional e internacional.