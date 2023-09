Niños y adolescentes invisibilizados: las preguntas urgentes de pediatras a los candidatos presidenciales

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) puso en escena preelectoral el complejo panorama que atraviesa el sistema sanitario en general y la infancia en especial. Entregaron una carta a los cinco candidatos a presidente para conocer sus propuestas en términos de Salud Pública

Por Carolina Klepp

Este domingo será el primer debate presidencial con Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad). Apenas unas horas antes, cada uno acaba de recibir una carta de los pediatras expresando su preocupación por la situación actual de la niñez y adolescencia, así como por las condiciones laborales y los problemas en la formación de los médicos pediatras del país. Además, dejan sentadas una serie de preguntas que aguardan respuestas. Todas podrían ser parte de un debate como el del domingo. Acaban de surgir del 41° Congreso Argentino de Pediatría que se está desarrollando hasta el viernes en Mendoza.



“Las niñas, niños y adolescentes argentinos (NNyA) están invisibilizados en las plataformas electorales: sus voces no son escuchadas, no se les toma en cuenta y no se les pregunta”, inicia la carta enviada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

En ella se detalla que la situación actual de la población pediátrica muestra que la pobreza infantil en niños de 0 a 14 años es del 54.2%, es decir que seis millones de niños en esa franja etaria viven en condiciones adversas con necesidades básicas claramente insatisfechas. “Ante semejante y flagrante adversidad, consideramos imprescindible trabajar urgentemente en la mejora de las condiciones de vida de aquellos NNyA que están por debajo de la línea de la pobreza, garantizando condiciones ambientales saludables, seguridad alimentaria, atención primaria de la salud, vacunación completa y educación que les brinde las herramientas necesarias para un desarrollo adecuado”, solicitan los profesionales.

Respecto de garantizar la seguridad alimentaria, los médicos preguntan a los aspirantes a presidir la Argentina si tienen pensadas acciones concretas dirigidas a generar puestos de trabajo para mejorar el ingreso de las familias para que puedan tener acceso a alimentos sanos y seguros.



También quieren saber si piensan apoyar y proteger la producción de materias primas favoreciendo las actividades agropecuarias, las industrias de producción de alimentos, las redes de abastecimiento que garanticen la soberanía alimentaria y la mejora de las medidas de asistencia alimentaria en todas las comunidades del país.



Luego avanzan sobre la atención primaria de la salud que proyectan. “¿Qué medidas implementarán para garantizar el acceso a la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿Qué acciones llevarán adelante respecto de la producción y provisión de medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades crónicas y si tienen previsto el desarrollo de programas que contemplen mejoras en la atención integral de NNyA con discapacidades y con necesidad de tratamientos especiales de alto costo?”, enumeran.

Respecto de la educación, desde SAP agudizaron el planteo: “necesitamos conocer en profundidad cómo llevarán adelante todas las medidas necesarias para la recuperación de la verdadera tragedia educativa que actualmente padece nuestro país”.

Sostuvieron que revalorizar la escuela resulta imprescindible no sólo para el aprendizaje sino para la contención de los niños y sus familias, para detectar en forma temprana situaciones de violencia, disminuir el riesgo de iniciar conductas adictivas en edades muy tempranas y combatir el trabajo infantil.

«Una situación acuciante»

La carta enviada a los candidatos presidenciales aborda también el actual escenario laboral al que los galenos definen como “una situación acuciante” de falta de pediatras en todas las regiones del país.



Detallan así las condiciones laborales: “trabajo muchas veces autónomo y siempre mal remunerado, guardias extenuantes, violencia en los lugares de trabajo, cargos de médicos residentes no cubiertos y falta de candidatos en puestos de formación en las diferentes especialidades pediátricas (Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, entre otras), situación actual que permite avizorar que en pocos años no contaremos con médicos pediatras formados que garanticen una adecuada atención para los NNyA argentinos”.

Este año, el 40% de los cargos para la formación de médicos pediatras y especialistas en ramas de la Pediatría ha quedado vacante.

“Tanto en el sector público como en el privado, un pediatra formado con un cargo de 36 horas semanales y 24 horas de guardia percibe un salario que no cubre las necesidades de una familia. Los escasos honorarios establecidos por consulta, tanto en el sistema de la seguridad social como en empresas de medicina prepaga se cobran a 90 o 120 días, sin ningún ajuste inflacionario”, describieron los pediatras.

Finalmente, expresan su preocupación porque ninguno de los candidatos se haya referido en extenso a los problemas de la salud pública en general y de la salud en la niñez en particular. Y se ponen a disposición de los futuros gobernantes para asesorarlos.