Para el magistrado, el derecho laboral no está aggiornado a la realidad actual. Consideró clave el perfil de los jueces. “Se viene la inteligencia artificial, llegó el momento de repensar las relaciones laborales”, afirmó

Por Carolina Klepp



«Tuvimos el teletrabajo en la pandemia, luego el trabajo mixto (presencial-virtual) y ahora viene la inteligencia artificial. Llegó el momento de repensar las relaciones laborales. Hay nuevos escenarios, no solo en Argentina sino en el mundo. Esto tiene que ver con la transformación digital; todos cambiamos de una manera u otra, el trabajo cambió, la justicia está cambiando, hay una nueva dinámica y es una realidad que no puede soslayarse”. Así lo describe el juez nacional del Trabajo Julio Armando Grisolia.

Para el magistrado, “lo que se ve en las relaciones laborales es el agotamiento de los formatos tradicionales de contratación”. Con esto se refiere a las semanas laborales de cinco o seis días, con ocho a diez horas de trabajo, con dos días libres. “Ese cumplimiento obligatorio del horario de inicio y de finalización. El modelo de estructuras rígidas no se adapta a las nuevas generaciones”, sostuvo.

En este sentido, afirmó que el derecho laboral no está aggiornado. Si bien la jurisprudencia empieza a receptar algunos de estos temas, consideró clave abordar el perfil de los jueces.



Para Grisolia, el juez tiene que entender el marco político, social, económico y cultural, pero además tiene que adecuarse a la realidad. “Esto implica ser empático con la sociedad, con los problemas que tiene. Ahí radican los cambios, no solo en la legislación sino también en la forma de pensar el derecho”, destaca.

Estos temas serán parte de las diplomaturas en Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social que dirige. Se trata de la formación que propone Postgrados & Cursos, con la coordinación ejecutiva del magíster en Derecho del Trabajo Fabián Llanos y en alianza con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (Artra) y la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL). Los suscriptores de Comercio y Justicia cuentan con la posibilidad de acceder a becas completas y descuentos (Ver Beneficios exclusivos).



El juez del futuro

Para Grisolia, el juez del futuro va a tener que interpretar estas nuevas relaciones laborales. “Se habla del activismo judicial, un juez que busca conocer los hechos y con celeridad llegar a la verdad objetiva, es decir, sin formalismos, sin ritualismos, innovador, imaginativo, práctico y que dicte la mejor solución. El juez es el que termina aplicando e interpretando las normas laborales”, reflexiona.

Consideró que hoy el debate del derecho laboral pasa por hacer un escenario de relaciones laborales que sea bueno para las pymes, que genere empleo y que mantenga las protecciones básicas de los trabajadores pero que sea “moderno”, donde esté contemplado el trabajador de plataforma y el teletrabajo, entre otros.

Advirtió que al margen de lo que declame el derecho, que en Argentina es “muy protectorio”, hay una flexibilización de hecho producida por la propia realidad. “El trabajador tiene un montón de derechos pero por ahí no los ejerce porque no quiere perder su empleo”, graficó.

Asimismo, sostuvo que frente a la gran cantidad de “no registrados”, el derecho laboral formal se ocupa de muy pocos. Por lo que concluyó: “Hay un montón de interlocutores que no cubre este derecho laboral actual, y no digo que hay que flexibilizar, sino que hay que rediseñarlo para que sea protectorio en serio, hay que hacer un escenario que nos sirva a todos”.

Las diplomaturas que dictará, dirigida a abogados, contadores, administradores de empresas, recursos humanos y a todo actor que esté interesado en el mundo laboral, analizarán no sólo qué hacer con la legislación sino también con el “modo de abordar las relaciones laborales para que haya más empleo, las empresas crezcan y los trabajadores trabajen con protección”.

