Debate: ¿Cómo impactó en votantes que no fueron a las PASO o votaron en blanco?

El Observatorio Pulsar.UBA analizó, en tiempo real, el impacto del segundo debate presidencial en votantes “desmotivados”. Especialistas advierten que en un escenario tan cerrado, cobran más importancia tanto la campaña como los debates. Cuáles fueron las frases con mayor impacto positivo y las que peor efecto tuvieron de los discursos políticos del domingo pasado

Por Carolina Klepp



Tras el segundo debate presidencial que tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires (UBA), ¿cuáles fueron las frases que tuvieron mayor impacto positivo y negativo en el segmento de “desmotivados”? Un estudio del Observatorio Pulsar.UBA midió esto entre personas que no fueron a votar en las PASO, que impugnaron el voto o que votaron en blanco.



Convocaron 110 participantes para un relevamiento que se realizó el mismo domingo mientras ocurría el debate. Fueron seleccionados a través de una muestra representativa por género, franja etaria, sector económico y voto en las PASO (Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y otros).



Cada participante valoró positiva y negativamente las frases y discursos de los candidatos presidenciales a través de una app desarrollada por el observatorio de esa casa de altos estudios. El objetivo fue evaluar la reacción que generaron las diferentes secciones del debate en tiempo real. A continuación, algunos de los primeros resultados del estudio que se acaban de conocer:



Las tres frases con mayor impacto positivo entre “los desmotivados” son:



“Las reservas del Banco Central están menos 10 como en el chinchón”, del gobernador de Córdoba y candidato por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.



Otra pertenece a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio): “Cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar”.



Y la frase: “Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido”, de Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad).



En tanto que las tres frases con mayor impacto negativo, fueron dos del libertario y una de la candidata de JxC:

“Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas” de Javier Milei (La Libertad Avanza).



Otra fue de Bullrich: “Como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón”.



Y finalmente, otra del candidato de La Libertad Avanza: “Primero, nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia”.

Termómetro candidato por candidato

El observatorio también midió los momentos con mejor impacto según el candidato.

En el caso del actual ministro de Economía fue cuando dijo: «Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión».

Para la candidata de Juntos por el Cambio fue cuando apuntó a las penas: «Cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad, va a purgar sus penas como las tienen que purgar».

La frase que tuvo impacto positivo del lado del libertario fue cuando aludió a “la casta”. “La casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo de gasto, y entonces cuando genera déficit fiscal sube los impuestos»

En tanto que para el gobernador cordobés fue: “Las reservas del Banco Central están menos 10 como en el chinchón”.

La destacada de la candidata de la izquierda: “Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido”.

En el otro extremo, los participantes del estudio también identificaron las frases de menor impacto dichas por cada candidato presidencial.

La de Massa: «Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, lo que trabajan… y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años».