Una mujer de Río Cuarto demandó a AstraZeneca por los efectos que le produjo la vacuna del Covid

Una mujer oriunda de la localidad de Coronel Moldes, en el sur cordobés, presentó en la Justicia Federal de Río Cuarto una demanda contra el laboratorio AstraZeneca por las graves consecuencias que sufrió tras inocularse la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de la primera denuncia a nivel nacional de esas características, que hace justamente una semana anunció que retiraba del mercado sus vacunas. La denuncia incluye también al Estado nacional (particularmente a la Anmat) y supera los 125 millones de pesos.

Tras vacunarse la mujer contrajo el Síndrome de Guillain Barré que la dejó postrada en una silla de ruedas. Según la denuncia, Flavia Ochoa se vacunó el 4 de enero de 2022 en el vacunatorio de Coronel Moldes. Allí recibió la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Las dos primeras habían sido de Sinopharm y no le generaron ninguna reacción secundaria. Luego lo hizo con AstraZeneca y poco después de su aplicación comenzaron los síntomas que aún padece.

“A las 19:30 del mismo día comencé con calambres fuertes, se me aflojaban las piernas, luego me tuve que acostar temprano por los fuertes dolores que padecía, al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja. Consultando a mi médico de cabecera, la doctora me dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado, pues cuando acudí al hospital de mi pueblo (Coronel Moldes) me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna y me suministraron decadrón y diclofenax, ello para mitigar por el fuerte dolor que sufría”, relata la denunciante en el expediente.

Sin mejoras, el 10 de enero de 2022 Flavia fue derivada a un sanatorio privado de Río Cuarto donde le realizaron múltiples estudios y le diagnosticaron “síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia».