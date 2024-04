La lucrativa tendencia de las ventas de catálogos musicales

Por Sergio Castelli (*) y María Florencia Rodriguez (**)

En los últimos años, ha surgido una tendencia llamativa dentro de la industria musical: la venta de catálogos musicales por parte de artistas reconocidos por sumas de dinero asombrosas. Esta tendencia señala un cambio en el panorama de la propiedad musical, en el que el valor de la propiedad intelectual se ha vuelto cada vez más evidente.

Recientemente, el anuncio de la banda de rock estadounidense Kiss vendiendo su catálogo, marca y propiedad intelectual a la empresa sueca Pophouse Entertainment Group en un acuerdo estimado en más de 300 millones de dólares ejemplifica esta tendencia. Es un negocio floreciente, especialmente considerando que dos tercios de la música transmitida en línea proviene de catálogos, y el streaming representa un significativo 84% de los ingresos de la industria. Si bien no todos los artistas han revelado las cantidades exactas, algunos acuerdos se estima que superan los 500 millones de dólares. Esta cifra podría ser pronto superada al considerar la posible venta del catálogo de Michael Jackson por parte de su patrimonio.

Veamos algunos casos destacados:

Bruce Springsteen. El icónico cantante, conocido por éxitos como Born to run y Hungry heart, vendió su catálogo musical a Sony Music Group a finales de 2021 por un estimado de 550 millones de dólares.

Bob Dylan. El compositor ganador del Premio Nobel vendió los derechos de publicación de su catálogo de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group en 2020. Expertos en la industria estimaron que el acuerdo oscilaba entre 300 millones y 500 millones de dólares.

Paul Simon. En 2021, Sony Music Publishing adquirió el catálogo de Simon, incluyendo sus trabajos en solitario y éxitos de Simon & Garfunkel como The sound of silence y Mrs. Robinson, por una cantidad no revelada.

Neil Young. Después de una resistencia prolongada a la licencia comercial de su música, Young vendió 50% de su catálogo al fondo británico Hipgnosis Songs Fund en 2021. El acuerdo incluía aproximadamente 1.180 canciones, incluyendo clásicos como Heart of gold y Rockin’ in the free world.

David Bowie. En 2021, Warner Music Group llegó a un acuerdo con el patrimonio de Bowie para los derechos mundiales del catálogo de música grabada del cantante desde 1968 en adelante, incluyendo éxitos como Space oddity y Let’s dance. Los términos del acuerdo permanecen sin revelarse.

Taylor Swift. Después de una disputa, el antiguo sello discográfico de Taylor Swift, Big Machine Label Group, fue adquirido por Ithaca Holdings en 2019, incluyendo los primeros seis álbumes de Swift, por un estimado de 300 millones a 350 millones de dólares. Desde entonces, Swift ha comenzado a volver a grabar y lanzar nuevas versiones de estos álbumes para reclamar sus derechos de autor.

Éstos son solo algunos ejemplos de una tendencia creciente en la industria musical, según la cual artistas establecidos están capitalizando el valor de su propiedad intelectual.

A medida que el streaming continúa dominando el consumo de música, se espera que la venta de catálogos musicales siga siendo una empresa lucrativa tanto para los artistas como para los inversores. La venta de estos catálogos no sólo representa una oportunidad financiera significativa para los artistas, como Taylor Swift, Bob Dylan y Kiss, sino que también destaca cómo la propiedad intelectual se ha convertido en un componente vital en la valoración y comercialización de la música en la era digital.

(*) y (**) Agentes de la propiedad industrial

(**) Abogada