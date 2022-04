Por Sergio Castelli* y M. Constanza Leiva**

Hace unos años, la banda musical “Wachiturros” llegó al mundo para dar que hablar… Y mucho para cantar, también. La banda se inició integrada por seis jóvenes que sorprendían no sólo por su ritmo musical sino también por sus exóticos pasos de baile, con los que acompañaban sus presentaciones. Más allá de los gustos, es innegable que tuvo un momento de furor y que sus canciones invadieron el país.

Los caracterizaba también la vestimenta, ya que siempre se presentaban todos los miembros de la banda en composé, y habían adquirido cierta predilección por remeras de una afamada marca: Lacoste. Así, el hecho de que vistieran remeras de colores llamativos con el cocodrilo, comenzó a tomar tal habitualidad, que el día que cambiaron el atuendo y dejaron de vestirlas, esto llamó la atención de los medios, quienes comenzaron a preguntarse qué había pasado.

Así, lo que comenzó como un rumor -el de que la empresa francesa les habría pagado a Wachiturros para que dejaran de utilizar prendas de su marca- terminó siendo confirmado por los integrantes de la banda del momento: Gonzalo Muñoz, quien era reconocido como líder del grupo, lo aseguró en una entrevista televisiva transmitida por América TV, ante la pregunta del periodista sobre si había existido el pago, expresó: “A nosotros no, a la oficina. A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger. La marca la usábamos porque Lacoste venía de muchos colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa. En ese tiempo Lacoste lo usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos”.

Mientras tanto, en 2012, años en los que circulaba el rumor, Lacoste lo había sido desmentido. Su CEO en Argentina, Ruby Gotlib, en una participación en Radio Mitre afirmó: “Nosotros jamás le pagaríamos a alguien para que no use nuestra marca; al contrario, siempre hemos pagado para que la gente la use. Es un rumor falso; es algo gracioso y ridículo. Nosotros no le podemos impedir a nadie usar nuestra marca” y agregó: “Lacoste es una marca de lujo accesible porque es un producto de alta calidad, pero en un precio accesible que la puede comprar muchísima gente. Lacoste tiene mucha falsificación en Argentina y en el mundo; es un tema contra el que se lucha constantemente, pero hay un público que compra los originales y que sabe que es original; nosotros luchamos porque es un robo a la propiedad intelectual. Pero, por otro lado, si no la falsificara nadie sería preocupante”.

Lo interesante, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, es que lo que habitualmente vemos en el mercado, es una lucha constante de las grandes empresas por figurar en renombrados eventos de cualquier índole para posicionar su marca, de obtener la exclusividad de grandes figuras del momento como embajadores de su marca; por lo que encontrarnos con una posible situación en la que la empresa le pague a una figura del espectáculo para que cese en el uso de la marca, resulta de lo más insólito.

Indudablemente, cada compañía goza de los derechos para elegir quienes desean que sean sus representantes, pero esto significa una moneda de dos caras, también existe la posibilidad de que el “famoso” elija qué marcas quiere representar. En este caso, recordaremos la escena que protagonizó Cristiano Ronaldo cuando, en el marco de una conferencia de prensa, quitó una botella de Coca Cola del frente de su imagen, acompañando el movimiento con un gesto despectivo en su rostro y diciendo “agua”.

La imagen de las marcas en el mercado dice mucho de ellas; es su primera impresión ante los consumidores y usuarios y, por ende, es su mejor publicidad. Por ello es tan importante el delineamiento de la estrategia de marketing, para que coincida el resultado final con lo que la empresa quiere mostrar… Aunque a veces puede fallar.

* Agente de la propiedad industrial ** Abogada