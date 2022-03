Por Sergio Castelli* y M. Constanza Leiva**

Lewis Hamilton, el afamado piloto de Formula 1, quien ha conseguido siete campeonatos mundiales, siendo apenas destronado en la temporada 2021, también ha sufrido un revés judicial relacionado con la propiedad intelectual.

Desde el año 2017, el heptacampeon, se encontraba en una batalla legal contra Hamilton International, una reconocida marca de relojes, a quien acusaba de aropiación indebida de su apellido como marca; además, los abogaodos representantes del piloto, manifestaron su preocupación de que el apellido del corredor fuese utilizado como una estrategia de marketing a la hora de publicitar y comercializar relojes inteligentes.

Desde Hamilton International no tardaron en defenderse tras esta acusación, la que no dudaron en calificar de “mala fe”, asegurando que frustraba la competencia leal que debe haber en el mercado.

Pero, luego de tres años de disputa, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, donde se encontraba desarrollándose el reclamo, le ha dado la razón a la firma relojera, ya que pudo demostrar que ha utilizado la marca Hamilton desde el año 1892 y contando. Además, sostuvo que «La marca impugnada consiste únicamente en la palabra Hamilton y no en el nombre Lewis Hamilton. El apellido mencionado es común en los países de habla inglesa», ha explicado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en su sentencia, según la publicación del diario Daily Mail.

La Oficina ha añadido que el piloto Lewis Hamilton, pese al gran reconocimiento que ha obtenido a nivel mundial por su desempeño en la Formula 1, no cuenta con ningún derecho de protección de su apellido y tras la firme demostración de que la firma Hamilton International ha explotado la marca en cuestión desde finales del Siglo XIX, no han dudado en darle la razón a la empresa suiza en esta batalla: “No existe un derecho natural para que una persona tenga su propio nombre registrado como marca, cuando eso infringiría los derechos de terceros. Incluso el solicitante de la anulación aceptó explícitamente que la marca impugnada se había utilizado desde 1892, es decir, antes de la fecha de nacimiento de Lewis Hamilton como persona física”.

La firma de relojes de lujo, que han portado celebridades como Elvis Presley, ha tenido el nombre Hamilton en sus accesorios mucho antes de que naciese el piloto de 35 años, fue fundada en 1892 cuando abrió su fábrica original en Lancaster, Pensilvania, donde tuvo su sede durante 111 años. La compañía afirma que sus relojes establecieron un sólido historial de precisión y ayudaron a reducir los accidentes en los ferrocarriles al sincronizar el tiempo en los rieles.

La marca de relojes, proporcionó relojes, a principios del siglo XX, al servicio de correo aéreo de USA. Y hasta el día de hoy sigue siendo el cronometrador oficial del Campeonato del Mundo Red Bull Air Race. La marca de relojes también ha estado presente en las películas de Hollywood desde que en 1932 apareció uno de sus relojes en la película de Marlene Dietrich “Shanghai Express”. Y Elvis Presley usó el reloj Ventura de la firma en la comedia musical Blue Hawaii.

Así, con esta resolución, la marca comercial Hamilton International mantendrá el derecho exclusivo sobre la marca en accesorios en todo el continente europeo.

Como siempre recordamos, si bien nuestro sistema de propiedad intelectual es constitutivo, es decir que solo el registro otorga la titularidad y exclusividad sobre una marca, el uso previo puede ser un elemento dirimente a la hora de resolver una disputa legal.

Agente de la Propiedad Industrial. ** Abogada.