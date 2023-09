Los consejos de una especialista ante la incertidumbre. «Hay aspectos que los líderes pueden no estar viendo. Es clave la ayuda de un asesor o consultor», subraya Paula Melo y recuerda que toda empresa que no está creciendo, está muriendo

Por Javier De Pascuale

«Todas las empresas y organizaciones saben perfectamente que hoy en la Argentina estamos viviendo un escenario de fuertes desafíos. La incertidumbre es total y general. Ya no hay costos fijos en las empresas, todos son variables, no se pueden hacer proyecciones y mucho menos contar con certezas para tomar decisiones», afirma la especialista Paula Melo, consultora y experta en coaching organizacional, quien ante la consulta de Comercio y Justicia sobre cómo gestionar en tiempos de alta volatilidad como los actuales pone un fuerte acento en trabajar el liderazgo al interior de las organizaciones.

«Por supuesto, hay reglas básicas que se deben respetar en contextos de cambio e incertidumbre«, afirma Melo y rápidamente, las resume: «Nunca sentarse a negociar bajo presión o amenaza»; «no tomar decisiones si no estamos en una situación de tranquilidad»; «gestionar la emoción ante todo, sentarse en frío si es que hay que hacerlo»; «no hacer movimientos bruscos»; «no tomar decisiones que impliquen montos importantes». Recuerda que «son varias y conocidas las claves para actuar ante estos contextos, pero para nosotros lo principal es trabajar el liderazgo: ser un líder auténtico, otorgando seguridad al equipo de trabajo«, subraya.

Melo recuerda que «el Proyecto Aristóteles, de Google, logró identificar 200 variables que hacen a los equipos eficientes. Allí se encuentran muchas de las claves que debe sostener un líder de equipo en circunstancias como esta: seguridad psicológica; empatía al tolerar el error, porque de otro modo estaríamos anulando la creatividad en el equipo; confianza en los vínculos; propósito; claridad en las metas y roles. Es clave que el líder logre que para cada uno de los integrantes de su equipo, el trabajo que realizan cobre sentido, tenga un significado socialmente valorable».

Sucede que en contextos turbulentos o volátiles, suelen emerger situaciones de tensión que se expresan de modos diversos al interior de las organizaciones, porque la angustia, los miedos, las incertezas suelen de algunos integrantes de los equipos de trabajo se encuentran con otras, dándose un efecto espejo que potencia lo que hasta momentos antes no era más que un conjunto de emociones o sentimientos personales. Se trata entonces de un problema organizacional, donde los responsables de equipo tienen un papel que jugar, ligado a la contención, a la escucha atenta.

«En Melo y Asociados creemos en líderes presentes, creemos en las organizaciones saludables y resilientes, en espacios de trabajo en los que se puede expresar todo lo que nos hace humanos. Estamos convencidos además que sostener fuertemente esta visión en momentos de crisis realmente pueden convertir esa situación en una oportunidad«, afirma esta consultora que lidera «un Equipo de Alto Desempeño, conformado por profesionales de excelencia, con quienes compartimos valores, visión y pasión por lo que hacemos, donde la confianza y la ética son el basamento estructural para poder crecer, siempre priorizando a las personas y el balance entre la vida personal y profesional», afirma el portal web de la organización.

Se trata de una empresa integrada por un pequeño grupo de profesionales: además de Melo, lo integran Heliana Ortiz; Abigail Escobar; Valentina Arletaz; Candelaria Alvarez Ohannessian y Sergio Diel. Y que desde poco antes de la pandemia viene desarrollando dos líneas de trabajo: gestión de cobranzas y trabajos de consultoría.

Entienden a la cobranza como un proceso. Uno «de negociación y solución al cliente, que debe garantizar una gestión personalizada sobre cada cartera a cargo, que exige por supuesto resultados medibles sobre la eficacia y eficiencia de la tareas, pero por sobre todas las cosas depende en gran medida de la capacidad de negociación de los asesores. Y creemos que allí radica nuestra fortaleza», arriesga Melo.

Consultada sobre la marcha de esta línea de trabajo en el actual contexto, sorprende con una respuesta positiva. «La cobranza se amplía y crece. Por supuesto, cuando la cartera de consumo cayó, cayó también la mora, pero en una mirada larga hay más trabajo porque además la gestión debe adaptarse a fuertes cambios de contexto. Hoy hay nuevos medios de pago. Hay también nuevas necesidades de los públicos y a veces basta mostrarse como negociadores muy humanos, para lograr un buen resultado», relata e insiste sobre este punto particularmente hoy ante escenarios sociales complejos.

Pero la pasión que mueve a esta joven empresa es sin dudas el área de consultoría. «Buscamos facilitar procesos de cambio dentro de las empresas o de los equipos de trabajo. Trabajamos innovaciones en los procesos de gestión, porque sabemos identificar cuándo y cómo las empresas que hoy están funcionando o parecen hacerlo bien, tienen margen para dar su máximo potencial, para crecer. Es posible introducir mejoras medibles e importantes en los niveles de productividad y rentabilidad. Por supuesto, depende de una serie de factores y de un proceso, que ante todo exige la presencia o el acompañamiento de los CEOs o directivos en cada caso», describe.

«Toda empresa está en movimiento. Puede estar muriendo lentamente, o puede estar generando espacios de innovación, aprendizaje y transformación, es decir que puede estar creciendo«, lanza la consultora y la frase permanece en el aire porque se acaba de introducir en la entrevista una idea muy fuerte: la muerte de una empresa, de una organización que quizás atravesó décadas pero que no puede pasar los nuevos desafíos que emergen de los cambios en la cultura de consumo, en la cultura de trabajo, en la cultura económica de la población. «Sí. Toda empresa puede morir. Hay innumerables ejemplos de firmas que hicieron historia y que allí se quedaron. Se me viene a la cabeza en este momento Kodak o Blockbuster, pero los ejemplos son muchos. Ahí es donde cobra importancia la presencia de un agente externo, un asesor o consultor, que pueda ver lo que los líderes hoy no están viendo«.

.

Perfil

Paula Melo

Paula Melo

Abogada, especialista en coaching ontológico organizacional y sistémico; especialista en Gestión y Gobierno de Empresas Familiares. A principios de 2016, luego de una trayectoria de 20 años en bancos, financieras, desarrollistas e inmobiliarias, donde llegó a ocupar funciones gerenciales en áreas financiera, cobranzas y administración, hoy conduce su propio equipo en Estudio Melo y Asociados. Entre sus clientes se cuentan Aguas Cordobesas, Tarjeta Grupar, Grupo Ecipsa, Calzados Nico, Mundos E, Banco Dino, Comercio y Justicia.