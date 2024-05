La literatura, ahora junto a los jóvenes por los bookfluencers

La capital argentina fue epicentro del mundo literario digital del continente, al acoger en los últimos días el 8° Encuentro Internacional de Bookfluencers, un espacio en el que jóvenes creadores de contenido en las redes sociales y amantes de la literatura compartieron saberes y experiencias en el marco de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El evento convocó a 71 «influencers» del mundo de la literatura y la escritura, tanto locales como internacionales, quienes ostentan una amplia experiencia en la creación de reseñas de diversos géneros literarios y además gozan de un perfil destacado en la promoción de la lectura entre los jóvenes.

La escritora y organizadora del evento, Cristina Alemany, recordó que la iniciativa tuvo sus inicios en 2014 con la realización del primer encuentro a cargo del grupo «Movida Juvenil»; en aquel entonces, la idea fue concebida por este conjunto de jóvenes, quienes lograron reunirse en un número inicial de 10 participantes, experimentando con los años un crecimiento significativo.

En diálogo con la prensa especializada, Alemany indicó que la nueva edición «cuenta con dos invitadas de lujo de España que son las autoras ‘Iria y Selene’ que tienen muchos libros publicados que son ‘best seller’, y una ‘Booktoker’ (tiktoker de libros) mexicana que es ‘Ale’, que tiene más de 600.000 seguidores y que también viene a hablar de todo lo que sabe».

Agregó que en la cita se abordan diversos temas relacionados con los intereses de los chicos, canalizados a través de la lectura y que van desde «las relaciones, la amistad, el amor, la vocación y el estudio hasta temas de violencia, abuso, salud mental, diversidad e inclusión».

«A mí me parece fantástico, me parece increíble, porque la lectura los entretiene, los divierte, los forma, los educa y además los hace pensar, les expande la imaginación, les sirve para estudiar; en muchos casos, hay chicos a los cuales les da una vocación y le da una profesión», señaló Alemany.

La organizadora añadió que «todo lo que sea difundir la lectura entre chicos es muy beneficioso, cuanto más podamos ser, será mejor».

«Es un bien absoluto la lectura, sirve para todo y, además, estamos formando nuevos lectores, también los lectores del futuro; el mercado editorial es muy importante, así que esto tiene implicancias sociales, económicas, culturales, educacionales, de todo tipo», dijo Alemany.

Durante el encuentro, los realizadores de contenido pudieron disertar a través de distintos paneles sobre diversos temas como la evolución de los géneros literarios, con un predominio del romance, la fantasía y la ciencia ficción, además de tópicos relacionados con la diversidad y la salud mental.

Asimismo, intercambiaron conocimientos y experiencias sobre las herramientas y formatos digitales, la evolución de las redes sociales, los inicios en el mundo de la escritura y el contacto con el mundo editorial, entre otros.

Bajo el nombre de «Agusgrimmpitch», la bookfluencer y escritora «Agus» señaló que aunque su interés por la lectura y la escritura estuvieron presentes en su vida desde muy pequeña, fue en la adolescencia y más concretamente en la pandemia del nuevo coronavirus cuando descubrió el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de contenidos.

«En mis redes sociales, aparte de, obviamente, hablar mucho de mi libro, también comparto mis lecturas y mis opiniones sobre los libros que me voy encontrando; creo que los géneros que más leo son romance, libros contemporáneos en general y fantasía; trato siempre de priorizar un poco más los autores argentinos, porque al ser yo Argentina siento que me representan», expresó.

La realizadora y también autora del título «La teoría de Joa» comenzó creando reseñas a través de aplicaciones como Tik Tok, que aún mantiene entre sus principales plataformas al parecer de fácil uso y acceso, además de permitirle una óptima interacción con sus seguidores.

«Creo que lo más lindo que tiene Tik Tok es la cercanía que puedes llegar a tener con la gente que te sigue, es como estar hablando con un amigo; personas que son de mi misma edad o más chicas puedan encontrar a alguien que es un par para ellos; aparte de que cualquiera puede crearse una cuenta y hacer contenido hablando de lo que le hace feliz», dijo.

«Lo que me cautivó al principio es que es muy intuitivo a la hora de editar y de crear los contenidos y respecto a eso también el formato corto ayuda mucho (…) Desde Tik Tok puedes editar (los videos) desde la misma plataforma, lo que facilita mucho a personas que quieren arrancar a hacer contenido, es una puerta de entrada excelente», acotó la influencer.

Por su parte, Sol Chiara, autora de «Retratos de instantes perfectos», contó que su motivación al empezar a crear contenidos a nivel digital fue «buscar otros lectores y conectar con otras personas» en plena pandemia.

«Soy hija única, no tengo hermanos, no tenía a nadie con quien divertirme, entonces hablar con gente de lo que me gusta fue mi manera de escapar del encierro», expresó.

Para la influencer Sol Di Giorno, la pandemia generó un auge de los «Bookfluencers», que se refleja hoy en día con el «aumento del número de lectores jóvenes, mayores oportunidades de publicación para autores a pesar de su edad y seguramente un aumento de las ventas».