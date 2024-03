TIVIT propone aumentar presencia de mujeres en posiciones de liderazgo

A través de un programa de liderazgo femenino y compromiso con la igualdad salarial, la empresa busca cerrar la brecha de género y apuesta a llegar a 36% del cupo antes de fin de año

La firma multinacional tecnológica, TIVIT, apunta a incrementar el cupo femenino dentro de su equipo de trabajadores. En esta línea, al 22% de mujeres en posiciones directivas que tiene en la actualidad, espera aumentarlo al 36% antes de fin de este año, en tanto que también se propuso llegar al 30% de representación en la base general de empleados, donde al momento suma un 21%.

Según un estudio de 2023 sobre Mujeres en IT elaborado por IT-Talent Research, sólo 23% trabajaba en el sector, y en ese contexto, Chile figura como el país con menor presencia femenina (18%) versus Argentina de mayor participación (45%).

“Estas proyecciones son desafiantes para una industria que históricamente tuvo baja presencia de mujeres a comparación de otras. El talento se vuelve cada vez más escaso cuando es específico y/o especializado”, destacó Andrea Mejía, gerente de desarrollo Organizacional y Business Partner de Tivit.

“Años anteriores la compañía buscaba incrementar los indicadores de representación en 3 o 4 puntos. Pero este 2024 se propuso esta meta desafiante para la empresa, acompañado de la implementación de un Programa de Liderazgo Femenino que consiste en la formación y mentoría para veinte mujeres referentes de la empresa a nivel regional con el fin de acompañarlas y prepararlas para roles de liderazgo. Esta iniciativa es clave teniendo en cuenta además que en 2023, el 43% de las vacantes se cubrieron con personas internas«, agregó Mejía.

Según confirmaron desde la compañía, ésta garantiza la equidad salarial alineada con las tendencias de mercado y tiene una política de cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación. En este sentido, posee un canal interno de ética para realizar denuncias que son gestionadas por profesionales externos para garantizar transparencia y evitar cualquier tipo de sesgo.

A nivel de reclutamiento y selección, Mejía remarcó que “espera que lleguen más currículums de mujeres, de hecho, de cada diez perfiles profesionales que recibimos, sólo uno es de mujeres. Esto evidencia la necesidad de una mayor formación en carreras de ciencias, tecnología, ingenierías, programación, etc.”.

A pesar de los esfuerzos por fomentar la igualdad de género en todos los ámbitos aún persiste una baja participación de las mujeres en esas carreras. Según datos revelados en «Women in Tech Statistics 2023», a nivel global las mujeres representan apenas el 16% de quienes obtuvieron una Licenciatura en Informática y Ciencias de la Información. Para 2030 la industria tecnológica necesitará que la brecha en esas áreas se cierre dado que el sector requerirá más profesional especializado.

Marjorie Ann Guerra Neira, gerente de servicios digitales de TIVIT, con más de 14 años de experiencia en esta industria, agregó a este punto que ella egresó de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en una promoción en la que sólo eran diez mujeres entre 110 hombres. «Mi primer desafío fue insertarme por primera vez en un entorno laboral con mayor porcentaje de hombres, eso me genera distintos tipos de inseguridades al inicio, hasta que uno se plantea a dónde puede llegar».

Para la especialista, el “boca a boca” de las mujeres en IT es fundamental para predicar que no hay limitaciones, es decir, generar mayor apertura y que no haya alguna condicionamiento por cuestión de género. Esto se puede lograr tanto desde el mentoring como llegando a la raíz en lo académico. «Una de nuestras iniciativas como mujeres que de alguna manera hemos llegado a posiciones donde podemos ser esa base de ejemplo y experiencia, es ir a entidades educativas a contarles a las estudiantes cómo ha sido nuestro crecimiento y experiencia dentro del sector. Una vez que vean el impacto positivo que hemos logrado en nuestro recorrido profesional, ellas mismas puedan tomar una decisión, despierten ese interés y vean qué es lo que hacemos dentro de tecnología» , concluyó

Para finalizar la gerente de servicios digitales de Tivit, subrayó que “en esta brecha se han logrado grandes avances desde que ella comenzó su carrera hace más de 20 años aunque todavía queda mucho camino por recorrer porque es un tema social”.

“Durante mucho tiempo, las mujeres han sido condicionadas a posiciones inclinadas a las humanidades, habilidades blandas y comunicación, haciendo que para el mercado tecnológico sea difícil encontrar perfiles que cumplan con el conocimiento y expertise que se busca. Lo anterior toma relevancia si se tiene en cuenta que según McKinsey Global Institute, la automatización acabará con el 20% de los trabajos a los que hoy se dedican las mujeres y creará más puestos en el sector de IT. El propósito de TIVIT es cerrar la brecha y promover una cultura organizacional que posibilite, cada vez más, la presencia de mujeres líderes en la industria”, concluyeron desde la compañía.