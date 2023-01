La cadena de comidas rápidas que el año pasado inauguró 25 nuevos locales en el país, en ciudades como Comodoro Rivadavia, San Rafael, Orán, Rosario, Olavarría y Puerto Madryn, prevé una inversión de 20 millones de dólares

Mostaza, una de las dos cadenas de comidas rápidas (fast food) más importantes de Argentina, que el año pasado inauguró 25 sucursales en todo el país, creando de ese modo alrededor de 1.250 nuevos puestos de trabajo, continúa profundizando su plan de expansión en el interior, con una proyección de al menos 25 aperturas más para 2023, a partir de una inversión de US$20 millones.

El objetivo de la compañía es impulsar su presencia en el ámbito nacional mediante el formato de negocio de franquicias, que combina rentabilidad, crecimiento y solidez en el largo plazo, apuntando a posicionar la “M” mayúscula como líder en la categoría de fast food.

En ese marco, en 2022 se inauguraron dos nuevos locales en Rosario, uno en la vía pública y otro en el Shopping Portal Rosario. También abrió sus puertas el quinto local de Mostaza en Salta, en la ciudad de Orán; el segundo en Comodoro Rivadavia y el primero en Puerto Madryn.

“Es así como Mostaza refuerza su compromiso con el país, afianzándose como el fast food con mayor presencia federal, acercando una propuesta de valor a distintas plazas en el interior del país más allá de las grandes ciudades. La empresa se encuentra en constante desarrollo, generando fuentes de trabajo y ofreciendo productos de la más alta calidad, elegidos cada vez más por los consumidores”, expresaron en la firma.

Cabe destacar, por otro lado, que la presencia de la marca se hizo más fuerte también en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde abrió una sucursal en Aeroparque, reinauguró su icónico local del shopping Unicenter -de 140 metros cuadrados- y también llegó en el barrio porteño de Villa Crespo, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Corrientes.

En este ritmo de crecimiento acelerado, la empresa sumó 1.250 personas a su equipo, quienes se unen a las más de 9.000 que trabajan en la cadena en todo el país, tanto de forma directa como indirecta. En este sentido, otro de los objetivos de la compañía es apuntar al desarrollo del empleo joven de calidad y aumentar el número de trabajadores conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante por medio de su renovado modelo de gestión de negocios Mostaza All In One.

Campaña

Entre las campañas más destacadas de la cadena en 2022 para difundir sus productos se destacaron “Duelo” y “Pasión”, protagonizadas ambas por el arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, hoy campeón del mundo, quien fue el elegido para presentar e incorporar en su menú la nueva hamburguesa Mega Dibu.

Esta comida, cuyos ingredientes fueron seleccionados por el propio Dibu, comenzó a estar disponible desde el 20 de octubre en todas las sucursales de Mostaza en Argentina. Fue el inicio de la previa del evento deportivo más importante del año, guiado por uno de los jugadores más relevantes del fútbol argentino.

“Basado en cuatro pilares fundamentales -generación de empleo, presencia federal, desarrollo de productos y una escucha activa a sus clientes-, la expansión de la compañía va acompañada de sus constantes innovaciones, que trascienden su oferta gastronómica”, concluyeron en la firma.

Cabe subrayar que, a la fecha, la empresa suma más de 170 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como una de las empresas más federales y con mayor importancia en el mercado de franquicias.