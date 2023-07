Construye un nuevo centro logístico de autopartes y repuestos en Zárate, Buenos Aires, sobre la ruta 9. La filial argentina de la fábrica de camiones se reserva otras 20 hectáreas de predio para proyectos productivos futuros

Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa perteneciente al grupo Daimler Truck, completa en siete meses, un ciclo de inversiones en el país por US$50 millones. Las mismas están destinadas a la construcción de un totalmente nuevo e independiente centro logístico de autopartes y repuestos en el predio adquirido en el kilómetro 90 de la ruta nacional N° 9, en Zárate, provincia de Buenos Aires.

“Con 18 meses de operación como compañía independiente, estamos sumamente orgullosos, porque anunciar esta nueva inversión es confirmar nuestro presente y futuro en el país. Nuestros camiones transportan las materias primas y los productos terminados a cada rincón de él. Nuestros buses trasladan a los argentinos en la corta, media y larga distancia. Las inversiones realizadas demuestran nuestra apuesta por el desarrollo de la industria nacional y el trabajo argentino en el largo plazo”, comentó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina.

El enfoque de las nuevas instalaciones contempla desde un inicio, todas las medidas concernientes a desarrollar una operación que mitigue el impacto ambiental propio de cualquier proceso productivo, siguiendo exigentes estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente que sostiene Daimler Truck en esta materia y que rigen en las diferentes plantas de producción que la compañía tiene en el mundo.

Adicionalmente, las 20 hectáreas de superficie que ofrece el predio adquirido hace poco más de siete meses y su ubicación estratégica dada la proximidad al puerto, le otorgan la flexibilidad suficiente para poder albergar futuros proyectos de la compañía, hasta ahora no descartados.

Consecuentemente, la operación del centro logístico y cualquier futuro proyecto vienen a promover la instalación de nuevos proveedores locales, el desarrollo de nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, el crecimiento económico de la zona, resaltó la empresa en un despacho de prensa.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina emplea directamente a más de 500 personas e indirectamente a otras más de 2.000, distribuidas en sus 24 concesionarios y más de 45 puntos de venta y posventa en todo el país.

Actualmente, la producción local alcanza diferentes modelos de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF que desarrollan una importante cadena de valor. El foco en la producción nacional se verifica también en los volúmenes y naturaleza de las ventas de la compañía. Más del 70% de los vehículos entregados en el 2023 corresponden a modelos producidos en Argentina.

Mercedes-Benz Camiones y Buses opera bajo esta denominación desde diciembre de 2021, cuando se completó la separación de Mercedes-Benz de Argentina replicando localmente la transformación global de Daimler en dos grupos independientes: Mercedes-Benz AG y Daimler Truck.