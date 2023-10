Infinito Open, avanza el megaproyecto que apunta a revolucionar el turismo de Córdoba

El emprendimiento recreativo, comercial y turístico contará con un parque de agua de nivel internacional que prevé su apertura el año próximo, un estadio con capacidad para 15.000 personas indoor y otras 50.000 outdoor, el centro comercial más grande de Córdoba y un hotel cuatro estrellas

Por Carolina Brenner

Infinito Open, el megaproyecto de la ciudad de Córdoba que contempla un parque de agua de nivel internacional, un centro comercial a cielo abierto, un hotel y un estadio con capacidad para 15.000 personas y otras 50.000 en su espacio abierto, avanza con su concreción según lo programado por sus impulsores.

El emprendimiento recreativo, comercial y turístico, que ocupa un predio de aproximadamente cuarenta hectáreas ubicado entre la avenida Circunvalación Sur y la salida a autopista a Buenos Aires y el río Suquía, entre la ruta 9 y la 19, contempla un master plan que demandará diferentes etapas constructivas a lo largo de cinco años.

“La obra avanza de acuerdo a lo previsto y estimamos una inversión de alrededor de 40 millones de dólares. El aporte de nuestros socios y la apuesta en este emprendimiento hace que este desarrollo no dependa tanto de la situación política y económica que se vive en el país. Nosotros somos de apostar, ya lo hicimos con el parque logístico e industrial (Polo 52) y la verdad que no nos equivocamos y es por eso que en este desafío no vemos las urnas ni lo político, pero sí, las ganas y el potencial inmenso que tiene Córdoba”, adelantó a Comercio y Justicia, Cristian Martin, socio y vocero de Infinito Open, en el marco de su presencia a través de dos stands en la Feria Internacional de Turismo que tuvo lugar la semana pasada en el predio la Rural de la ciudad de Buenos Aires.

“Actualmente, estamos con todo lo que es movimiento de suelo, es una obra extensa pero ya estamos terminando con todas las habilitaciones para comenzar con lo que implica la fundación y el hormigón, por lo que en 45 días se va a ver el movimiento de la parte dura de la obra”, adelantó Martin.

Según adelantó el empresario, de los tres desarrollos, el primero que prevén inaugurar es el parque de agua, cuya apertura está programada para el año que viene, en tanto que el estadio Arenas implica una obra de tres años y medio, pero a partir del 2024 comenzarán a realizar los primeros shows en el espacio abierto, mientras que el centro comercial a cielo abierto, que contará con 273 locales y una extensión de 18 hectáreas, será el último en abrir sus puertas.

“Va a ser el centro comercial más grande de la ciudad y apunta 100% al turismo. Creemos que Córdoba Capital tiene que ofrecer más propuestas para captar la atención de los visitantes que a la fecha suman más de seis millones al año”, reveló Martin.

Por este y otros motivos, la compañía decidió participar de FIT 2023, el encuentro más importante del turismo de la región con dos espacios de gran envergadura, uno en el sector internacional y otro en el nacional, donde llevaron a cabo shows en vivo a cargo del humorista Yayo (Guridi) y Rebo Mago (Marcelo Ruíz Díaz), sorteos y encuentros de relacionamiento con los principales actores del sector.

“Decidimos estar en FIT para empezar a meternos en este mundo y estamos sorprendidos con esta feria de nivel internacional. En el rubro industrial, conocemos otras ferias, pero en esta nos quedamos anonadados por la inversión y cantidad de visitantes. Es acertado haber venido para dar a conocer este concepto distinto de diversión en el país, y poner en foco este proyecto que va a ser el más importante de Córdoba y el país”, expresó el directivo.

“En Argentina no existen proyectos de esta magnitud. La sinergia del centro comercial, con el estadio y el parque acuático, es única. Este último, es de nivel internacional e incluye juegos importados desde España provenientes de una empresa que ya desarrolló noventa parques acuáticos en el mundo como el Siam Park. Será algo diferente a todo lo que conocemos en Argentina y la región”, anticipó el empresario.

El parque de agua Infinito Water Park ocupará una superficie de aproximadamente 130 mil metros cuadrados y capacidad para 12.500 personas, en tanto que contará con más de cincuenta toboganes, más de 200 atracciones destinadas a distintos rangos etarios, la Torre de caída libre más alta de Latinoamérica con 36 mts. de altura, un sector gastronómico con restaurantes temáticos, una piscina central de arena, una piscina de olas artificiales, un río lento de 500 mts., más de 4.000 reposeras y camastros, un museo marítimo educativo y una Vuelta al mundo, entre otros.

Por otro lado, el predio tiene previsto un estacionamiento para casi 6.000 vehículos y el centro comercial Infinito Open Mall contará con locales de indumentaria, deportes, gastronomía, diseño, decoración y construcción, entre otros rubros.

En principio, el vocero de la empresa afirmó que apuntan al turismo interno pero la expectativa a largo plazo es convocar al “público de países limítrofes”.

Consultado sobre las marcas que han confirmado su participación en el emprendimiento, Martin adelantó que “están trabajando con una cadena hotelera internacional de las más conocidas y que va a implicar un formato cuatro estrellas que es lo que dio el estudio de mercado para Córdoba.”