Según un informe, la disponibilidad de repuestos, que se proveían en el plazo de entre uno y tres días, cayó diez puntos porcentuales en comparación con la oferta existente en los primeros tres meses de 2019

Desde el año pasado se sucedieron las noticias del robo de una o más ruedas de vehículos estacionados en la vía pública y también se incrementó el reporte de robos de autos, camionetas y motos de alta gama. Ante los problemas de importación durante varios meses de neumáticos y -además- de varios repuestos automotores, el mercado negro vio la oportunidad del contrabando en unos casos y el desguace de rodados del ámbito delictivo.

Al menos así lo demuestra el informe “Radiografía del fraude a las aseguradoras en Argentina” elaborado por el Centro de reciclado de vehículos legales de la Argentina (Cesvi), presentado en el marco del 6° Seminario Latinoamericano de la Asociación Internacional de Investigadores del Robo de Autos (IAATI), realizado en la ciudad de Buenos Aires junto con representantes de Chile, México y Estados unidos, entre otros mercados.

“En la actualidad, la disponibilidad de repuestos que se proveían entre uno y tres días, cayó 10 puntos porcentuales sobre la oferta existente en los primeros tres meses de 2019”, señaló Leonardo Andekian, gerente de Negocios de la entidad, al presentar el informe elaborado con datos actualizados hasta el mes de mayo de 2023.

Además, el mismo informe muestra que el valor de la canasta top de 25 piezas mostró un incremento de 292,6% respecto de los valores disponibles en diciembre de 2021, con una variación superior a la que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Siniestros o fraudes

Sobre un total de 23.200 siniestros analizados, los expertos señalaron que 4.291 (21%) suelen cerrarse con indicios de fraude, según datos de Cesvi.

Roberto Vega, coordinador de la Mesa Antifraude de IAATI Latinoamérica, abogado investigador de seguros y responsable del área de antifraude de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros (AALPS), que moderó dos paneles del seminario, reconoció que existen muchas estrategias y herramientas para identificar las múltiples artimañas de falsos siniestros que producen fraudes para las compañías. En particular, comentó el caso de la falta de repuestos para vehículos que se viene dando en los últimos meses.

“Hoy en día, conseguir un guardabarros o un paragolpes está generando mucho malestar; es un drama, porque no hay importación y además los precios son exorbitantes. Entonces no me sorprende que la falta de repuestos esté generando una mayor siniestralidad”, comenta.

Martín Py, gerente de alianzas estratégicas de Strix by LoJack, señaló que las compañías de seguros siguen una tendencia en este sentido: “Hoy las compañías recurren a nuestra tecnología de big data y analítica para poder validar los siniestros denunciados. Así, si el asegurado de una compañía denuncia que dejó estacionado el vehículo en un lugar y horario preciso y al día siguiente no estaba, la tecnología hoy tiene la función de certificar que eso haya sido así. Muchas veces pasa que hay fraude porque ese hecho, ocurrido un viernes, es denunciado un lunes a sabiendas de que hoy en cuatro horas el vehículo puede ser desmantelado. De esa manera, el asegurado apunta a buscar una indemnización por el robo total de la unidad, cuando probablemente la unidad sufrió un daño o rotura por el cual el dueño no puede o no quiere afrontar el arreglo”.

“En el análisis por tipo de siniestro 44,5% de las investigaciones se refieren a robo de ruedas. Este renglón tuvo un crecimiento impresionante a raíz de los problemas con las importaciones”, señalaron fuentes de Cesvi.

Durante el encuentro de ejecutivos hubo consenso sobre que el objetivo final es reducir la siniestralidad y los costos asociados a partir de la colaboración y el uso estratégico de la tecnología. “Todos nosotros pagamos una póliza de seguro que tiene que ver con una cuota parte de un costo que tienen que afrontar todas las compañías de seguros. Entonces, si hubiera menos siniestros, las pólizas costarían menos”, remarcaron los especialistas quienes no dudaron en aclarar que “en este contexto, las compañías de seguro incrementarán su inversión en tecnología y en analizar los posibles casos de fraude, porque el perjuicio financiero sobre la empresa y económico sobre el resto de las pólizas es cada vez más fuerte”.

Cabe destacar que IAATI se formó en 1952 para mejorar la comunicación y la coordinación entre la creciente familia de investigadores profesionales de robo de automóviles. Ha crecido a más de 2000 miembros que representan a 58 países e incluye a representantes de las fuerzas del orden, así como a muchos otros con un interés legítimo en la investigación, prevención y educación sobre el robo de automóviles.

“Reconocemos que, así como los organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden funcionar con éxito independientemente unos de otros, la investigación del robo de automóviles requiere la participación activa del sector privado; por lo tanto, nuestra membresía también incluye la industria de seguros, fabricantes de automóviles, empresas de alquiler de automóviles y, por supuesto, la Oficina Nacional de Delitos de Seguros y sus agencias hermanas en Canadá y Europa”, expresaron en la entidad.