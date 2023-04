Ecosan recibió un reconocimiento por la construcción de hospitales modulares durante la pandemia

La empresa argentina Ecosan fue galardonada por un instituto estadounidense de construcción modular, por la construcción de 11 hospitales en sólo 30 días, durante la pandemia.

El proyecto argentino obtuvo el World of Modular Award 2023 del Modular Building Institute (MBI), que premia las empresas que contribuyen a hacer efectivo su slogan «Más verde, más rápido, más inteligente», en la categoría de Construcción de Centros de Salud.

El World of Modular Award es un reconocimiento internacional que se otorga a las empresas que se destacan por su excelencia en el diseño y construcción de edificios modulares, informó la empresa en un comunicado.

«Fue un trabajo maratónico la construcción de 11 hospitales modulares de forma simultánea en diferentes puntos del país, 11.900 m² de obra llevada a cabo por unos 800 operarios», recordó el presidente de la empresa, Juan Pablo Rudoni.

Es un «gran reconocimiento» para la industria de la construcción modular en Argentina, una «alternativa sostenible y eficiente» para la construcción en el país, concluyó el ejecutivo.

El MBI tiene por objetivo expandir el uso de la construcción modular mediante prácticas de construcción innovadoras, divulgación y educación para la comunidad de construcción y los clientes, y el reconocimiento de diseños e instalaciones modulares de alta calidad.

Con 25 años en el mercado, Ecosan desarrolla y fabrica productos utilizando materiales amigables con el medio ambiente, incorpora última tecnología y disminuye el consumo de energías no renovables con el objetivo de cuidar el medioambiente.